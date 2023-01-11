東涌延綫料6年後完工　明年3萬人遷入開荒　張欣宇倡加強接駁巴士

行政長官會同行政會議昨日（10日）批准開展東涌綫延綫項目，預計今年動工，2029年竣工。香港新方向立法會議員張欣宇今日（11日）在電台節目表示，目前東涌東已規劃了12萬人口，東涌西未來亦會新增兩萬多人口，認為東涌綫延綫符合當區人口需求，但當區居民對東涌站未來數年工程有顧慮。



每公里造價近年最高 張料因涉已營運鐵路

張欣宇稱，2024年將有三萬多人搬入東涌東，2028年東涌東人口增至6萬，但東涌綫延綫2029年才竣工，變相首批居民入伙時將面對交通不便情況，希望當局加強接駁巴士配套。東涌綫延綫工程造價涉約187億元，張欣宇說，由於延綫路程較短，平均每公里造價屬近年最高，相信由於涉及已營運的鐵路，需要每晚收車後才進行工程，成本因而較高。

區議員郭平：居民期待延綫 現時路面交通超負荷

離島區議員郭平指，東涌西站車站位置理想，不少逸東邨居民期待已久，而東涌東站能夠配合東涌新市鎮發展。他指出，東涌西未來將有新公屋落成，增加兩萬多人口，但目前接駁巴士服務已經超出負荷，連接東涌市中心與東涌西的裕東路接近飽和，交通意外瀕生，希望當局盡快解決問題。