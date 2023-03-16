順豐房托可供分派收入總額2.22億　翟廸強：供股無助增加收購能力

順豐房托（2191）公布，截至去年底，收益增長16.8%至4.2億元，可供分派收入總額為2.2億元，末期每基金單位分派14.07仙，全年合共派27.74仙。

行政總裁兼執行董事翟廸強出席線上記者會表示，目前4個物業內，順豐集團租用了逾七成面積，為公司提供了近八成租金收入，他強調，租戶質素十分重要，順豐集團是重要的策略性的合作夥伴，並繼續作為公司的主要租戶，但會繼續通過收購新項目去分散風險，及壯大基金單位分派。

至於租金收入方面，他估計今年仍有上升空間，但升幅或僅低單位數水平，又表示，留意到高標倉出租率較好，租戶要求亦高，而冷凍倉需求在疫情期間增長快，目前青衣凍倉有一定的規模，亦招攬新租客；去年新收購的長沙項目亦有凍倉設備，租予國內飲食企業，會密切留意市場發展。

順豐房托（2191）截至去年底，收益增長16.8%至4.2億元，可供分派收入總額為2.2億元，末期每基金單位分派14.07仙，全年合共派27.74仙。（公司提供）

房托估值嚴重偏低

他指，正與潛在合作夥伴協商，投資佔比未定，但會按照房托守則進行，強調不會透過供股等增發股本方式增加收購能力，直言房托估值嚴重偏低，增發無助收購。

目前公司資產負債比率按年增加3.3個百分點至33.8%。他認為，即使上升至四成亦合理。不過近年利率持續向上，為減低港元貸款利率上升的風險，其中9億港元貸款已改為固定利率；人民幣貸款利率亦通過協商去降低。

順豐房託上市時，目標兩年內將資產翻倍至120億元。翟廸強指，金融市場動盪加上疫情影響投資步伐，會將目標推遲，加上市場仍波動，不會給出時間表。