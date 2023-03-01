創科澄清沽空機構7大指控　增長業內前所未有　反證管理團隊優秀

遭到沽空機構Jehoshaphat Research狙擊的創科（0669）今日（1日）對沽空機構7大指控逐一作出回應，並展示自2013年以來，創科實業的電動工具和Milwaukee 業務的增長，如何超越兩個最大的全球競爭對手約2至3倍。



沽空機構Jehoshaphat Research指斥創科透過操縱會計賬目經年，促使利潤上升。創科在會計賬目的「把戲」，讓公司的利潤水平走勢相當完美，甚至在地球上罕見。同時指出在所有年收入逾10億美元的上市公司中，只有創科的毛利率能在每半年期內攀升，並持續達10年之久。

創科發表公告，指公司於過去13年營業額均錄得有機增長，複合年增長率達13%，相信這增幅在業內中是前所未有，證明公司擁有優秀的管理團隊。

此外，創科對毛利率增長、遞延開發費用處理方式、庫存、物業、廠房及設備、預付及應付款項逐一作出回應。

電池及Milwaukee業務增長令毛利率攀升

其中針對毛利率增長，創科表示，對 Milwaukee 工具業務由2012年的 9.65 億美元增長至2021年的逾 68億美元。與其他業務比較，Milwaukee 業務在此期間的毛利率平均增長 719 個基點，如按當地貨幣計算，每年增長約 20%。進一步說明這點，公司的毛利率總額由2020年的 38.3%增加 54 個基點至2021年的 38.8%。該 54 個基點增長，Milwaukee業務貢獻約 57 個基點的增幅，然而零售業務則導致 3 個基點的跌幅。

創科續指，Milwaukee 業務的快速增長與創科實業的毛利率持續一致改善。毛利率由2010年的 32.2%上升2021年的 38.8%。在此期間，Milwaukee 業務佔銷售額的比重由19%上升至2021年的超過 50%。而推動公司有利組合的第二個因素乃是本公司高毛利率增長的售後電池業務增長。電池的毛利率甚至超越 Milwaukee 業務，過去六年一直以平均超過 30%的速度增長。

此外，創科重申強烈否認所有指控，因為其包含多種誹謗性、偏見性、選擇性、不準確和不完整的陳述。保留對 Jehoshaphat 及/或對報告負責的人採取法律行動的權利。