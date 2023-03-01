中國美商會：45%會員指中國投資環境惡化　大多數不增加投資

中美關係持續緊張，據中國美國商會（AmCham）最新的報告指，由於市場對內地政策的不確定性，及雙邊關係持續轉差的擔憂日益加劇，美國企業不太願意投資在中國。

報告指，過去25年來，中國首次不再被大多數會員公司視為前三大市場。調查於去年 10 月中旬至 11 月中旬進行，在接受調查的 319 家公司中，約有45%將中國列為其近期全球投資計劃的三大投資重點，低於去年的60%。

多數會員將調整對華投資計劃

商會指，多數會員指調整對華投資計劃，選擇不增加投資，甚至整體減少投資，當中，45%的人表示中國的投資環境正在惡化，為過去五年來最高；上次調查僅為14%，主要與中國的政策有不確定性，經濟增長放緩的預期，以及美中經濟關係持續的不確定

報告又提到，雖然74%受訪者表示他們沒有將供應鏈搬遷的計劃，但表示正在考慮或已經開始將製造和採購搬遷至中國境外的受訪者增加10%，是自新冠疫情爆發後，開始以來的首次顯著增長。

在考慮將產能遷出中國的24%會員中，三分之一計劃遷回美國，比前年上升6個百分點。彭博認為，調查於去年10月至11月進行，中國去年底起放棄嚴格的防疫政策，預料有助於改善外資企業展望，但是中美關係卻繼續螺旋式下降。