王毅晤布林肯︱中美各發稿　圍繞3議題較勁　中國批美炒作升級

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅2月18日出席慕尼黑安全會議期間，與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）場邊會面。會後中美兩方分別發稿，內容可見雙方在氣球事件、俄烏、台海的3個議題上互相較勁，唇槍舌劍。



在見面後，中國外交部發言人與美國國務院都分別發稿，講述這次接觸的談話內容。

根據中國外交部發言人所指，這次是應美方請求的「非正式接觸」，至於美國國務院新聞稿的用詞則是見面（met）與會面（meeting）。

中方講述王毅如何表明中方在中美氣球風波、俄烏問題與台海問題上的立場。至於美方的新聞稿同樣談到了氣球風波、俄烏與台海，另再說到朝鮮的洲際彈道導彈試驗，以及美國會捍衛價值觀，但不想與中國發生衝突，不想尋求新的冷戰等。

圖為美國務卿布林肯（Antony Blinken）2月17日抵達慕尼黑機場時，向鏡頭揮手。（Reuters）

氣球風波：互控對方違規 華批美炒作升級

在氣球風波上，中美雙方互相指責，互控對方是違規一方。

據中方所述，王毅清晰表明中方在所謂飛艇事件上的嚴正立場，指美方所作所為是典型的濫用武力，明顯違反國際慣例和民用航空公約，中方強烈不滿，嚴正抗議。

王毅又批評美國才是全球最大監控偵察國家，高空氣球多次非法飛越中國上空，沒有資格對中國污衊抹黑，他稱美方要做的是拿出誠意，正視並解決濫用武力給中美關係造成的損害。他並向美國發出警告指，如果美方執意借題發揮、炒作升級、擴大事態，中方必將奉陪到底，一切後果將由美方承擔。

至於美國一方，美方新聞稿顯示布林肯直接談到中國高空探測氣球進入美國領空一事，指這種侵犯美國主權和違反國際法的行為是不可接受，強調絕不能再發生這種不負責任的行為。

美方又指，他稱美國不會容忍任何侵犯美方主權的行為，指中國的高空探測氣球計劃「已經暴露在世界面前，這些氣球曾經侵入五大洲逾40國的領空。」

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅2月18日出席慕尼黑安全會議（Reuters）

俄烏：美促華勿援俄 中方批美指手劃腳

俄烏問題是另一焦點議題，布林肯警告中國別支援俄羅斯，王毅則強調中俄關係建立在不結盟基礎上，不接受美國對中俄關係指手劃腳，批評美國拱火澆油。

按照美方所述，布林肯警告稱，如果中國向俄羅斯提供物質支持或協助系統性規避制裁行為，將會產生影響和後果。

中方公布的內容中，對此議題的篇幅較美方長，根據內容，王毅強調在烏克蘭問題上，中國堅持原則、勸和促談，一直發揮着建設性的作用，中俄全面戰略協作夥伴關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，是兩個獨立國家主權範圍之內的事情。

王毅稱「我們從不接受美國對中俄關係指手劃腳甚至脅迫施壓。美國作為一個大國，理應推動危機政治解決，而不是拱火澆油，趁機牟利。」

台海：王毅指要真正堅持一中原則

兩方的新聞稿也有談到台海議題，據美方所指，布林肯重申美國長期以來奉行的一個中國政策沒有改變，並強調了維護台灣海峽和平與穩定的重要性。

至於在中方公開的內容中，王毅稱要「真正」堅持一中原則。按照內容，王毅指出要維護台海穩定，就必須堅定反對「台獨」，真正堅持一中原則，他指美方在台灣問題上要尊重歷史事實，信守政治承諾，將不支持「台獨」的表態落到實處。