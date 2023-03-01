TVB旗下上海翡翠東方傳播與淘寶合作　舉行48場電商直播

電視廣播（TVB，0511）宣佈，透過附屬公司上海翡翠東方傳播（「TVBC」）與淘寶達成合作意向，雙方將於年內共同發展超過48場電子商貿直播，預計此合作可為公司帶來千萬元級別的收益。



TVBC旗下之電商賬號「TVB識貨」將與一眾TVB藝人於3月7日作首場直播秀，TVB大軍進駐淘寶直播間，借助淘寶強大的流量與TVB藝人線上直播，帶動實時互動，為消費者打造更創新、更有價值，同時充滿娛樂性的電商新體驗；內容變現，全面啟動TVB電子商貿直播的重大里程碑。

上海翡翠東方傳播有限公司總裁彭明曄表示：「我們很高興和淘寶達成這次的合作意向。 在瞬息萬變的數字商貿年代，直播帶貨已逐步成為消費常態。TVB也在積極地通過電子商貿投資、供應鏈業務合作等方式入局，並取得了一定的成績。而淘寶作為中國最大的數字零售平台，我們相信這次的合作將進一步完善TVB内地電商業務的佈局，令TVB在內地龐大的電商直播行業上分一杯羹。」

淘寶直播總經理程道放表示：「TVB擁有豐富藝人資源和扎實內容生產能力等多方優勢，每年都能穩定產出數十部高品質港劇，成為一代代華人的共同記憶。淘寶直播正在加快內容化進程，資源分配機制轉向『成交』和『內容』雙輪驅動，成功吸引了大批名人入淘開播。TVB 入淘開播，有望將其『人氣』轉化為『購買力』，雙方實現雙贏。」