免費電視中期檢討　公眾轟無綫TVB節目無新意　ViuTV有過多男團

通訊事務局日前公布免費電視台及電台牌照中期檢討，稱五間機構服務，均大致符合公眾期望。根據局方的調查及公眾意見摘要顯示，本港目前每日觀看電視的比例，較2009年減少15%。而三個免費電視台均獲市民讚賞和批評，例如無綫電視主要為植入廣告及節目內容沉悶、ViuTV節目大部份與男團有關等。



此外，亦有多個節目被點名批評，例如《東張西望》以譁眾取寵方式報道、《大叔的愛》引起同性戀議題爭議、《賭命夫妻》不符合道德倫理，扭曲價值觀等。



根據通訊局2022年委託機構的調查報告顯示，有70.2%免費電視觀眾每日收看節目，較2009年同類調查減少15%，反映電視迷的數量減少。亦有73.7%受訪者表示，看電視只因收看新聞及天氣資訊，因此調查亦顯示新聞節目亦是最受觀眾歡迎。

斥無綫電視節目經常介紹大灣區

通訊事務管理局整理在2021年諮詢期間，所收集的的460份公眾對電視台的意見，讚賞及批評顯示兩極。以無綫電視為例，雖然有意見稱讚節目多元化、介紹大灣區資訊，但同時有批評指「劇集和綜藝節目千篇一律，只播放懷舊和沒有新意的節目」、「節目經常介紹大灣區，內容沉悶」。

亦有意見點名批評《東張西望》及《愛．回家之開心速遞》等節目，「有太多植入式廣告，令人煩厭」、「宣傳與公司有利益關係的公司產品」。亦有批評指無綫經常播放具政治立場的節目，甚至有建議取消無綫新聞台。

ViuTV節目太多男團出現

至於近年冒起的香港電視娛樂（ViuTV）同樣矛盾。有意見讚揚「節目有創意，為行業帶來新衝擊」、「ViuTV令停滯不前的電視業跨前一步」、「免費播放NBA和英超賽事是球迷福音」、「男團組合的出現提升節目品質」。

但批評的意見同樣針對男團為主，例如「節目有太多男團出現」、「真人秀數量過多」，部份則批評「太側重外購節目」、「不夠大眾化」，甚至有建議開設以現時人氣男團作主題的自家電視頻道。

奇妙電視節目質素受爭議

有關奇妙電視所列出的意見則最少，讚賞及批評主要圍繞節目質素。例如有意見稱讚其外購及本地製作節目質素不錯、免費播放足球賽事、逢周日播放香港經典電影。

但批評方面則認為，平日的節目種類太少、「長期播放新聞、財經節目及重播舊節目，自家製作了無新意」，建議應製作不同類型節目及自家製劇集。

評《東張西望》譁眾取寵、《大叔的愛》引起同性戀爭議

節目及廣告標準方面，無綫節目及ViuTV亦再次被點名批評，包括有批評指《東張西望》在未了解原因及事實前，便將網上流傳的片段，以譁眾取寵的方式大肆報道。意見認為，免費電視台應以正確手法報道事件真偽。

ViuTV劇集《大叔的愛》被批評指，引起同性戀議題爭議。另一個真人秀節目《賭命夫妻》則被指內容低俗、過於色情、意識不良及鼓吹婚外情，不符合道德倫理，甚至扭曲價值觀。

此外，商業電台節目的《光明頂》及《在晴朗的一天出發》亦被點名批評指，主持人經常用煽動的言語，試圖增加聽眾對政府的不滿及仇視。不過有意見亦讚揚商業電台的節目，持有批評及支持政府兩種立場，做到中立效果。