本港1月零售總銷貨值按年升7%　連升兩個月　中藥類銷售升近四成

政府公布，今年一月份零售業總銷貨價值的臨時估計為362億元，按年升7%，高於市場預期升4.5%，去年12月經修訂後，按年升1.2%，連升兩個月。

若扣除其間價格變動後，一月份零售業總銷貨數量的臨時估計按年升5.1%；去年12月經修訂估計後按年跌0.6%。零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.2%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為30億元，按年跌4.2%。

本港派發消費券後，零售業明顯受惠。(盧翊銘攝)

珠寶鐘錶等升逾兩成 中藥升近四成

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，與去年一月比較，其他未分類消費品的銷貨價值上升6%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升23.1%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升13.4%）；服裝（上升14.4%）；百貨公司貨品（上升3.9%）；藥物及化妝品（上升15.3%）；汽車及汽車零件（上升1.3%）。

鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升16.0%）；中藥（上升38.5%）；書報、文具及禮品（上升20.3%）；以及眼鏡店（上升13.8%）。但須留意，這些變動或會受上述提到有關農曆新年時間不同所影響。

另一方面，超級市場貨品的銷貨價值下跌7.2%；其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌1.0%）；燃料（下跌0.1%）；以及傢具及固定裝置（下跌21.3%）。

截至今年一月底的三個月，與先前三個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌5.2%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌4.7%。

政府：經濟復常將惠及零售業

政府指，闡釋一月份的數字時，必須注意零售業於每年首兩個月的銷貨額一般會受農曆新年時間的影響而較為波動，在該節日前本地消費開支通常處於季節性高位。由於今年農曆新年在1月22日，但上年則在2月1日，因此若果將數字按年比較，可能會受到某程度的影響。

政府發言人表示，隨着消費氣氛改善，零售業總銷貨價值在一月份進一步按年上升，今年農曆新年來臨得早亦應有幫助。不少類別零售商的業務都見改善，部分錄得雙位數升幅。展望未來，經濟活動繼續復常及訪港旅客數目進一步回升將惠及零售業。勞工市場情況改善亦將提供支持。