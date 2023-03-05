陳茂波：全力「搶人才」　同時重視本地人才培養

財政司司長陳茂波表示，香港經濟正朝著多元化、高增值方向發展，其中文化創意產業就為市民、特別是本地不少有夢想、熱誠與毅力的年青人，創造了更寬廣的發展空間，提供了更多發展機遇。

陳茂波今（5日）發表網誌指，特區政府一直致力推動文化創意產業的發展，自2009年推出的「創意智優計劃」，截至去年9月底已撥出近23億元，資助創意業界在本港和外地舉辦約650個項目，約1.3萬家中小企受惠，創造近3萬個職位和超過8萬個培育機會。

陳茂波指，經過十多年的發展，此計劃成功為本地創意產業培育出不少生力軍，當中部分更獲國際肯定。例如「動畫支援計劃」為200多家具潛質的本地初創公司提供資金和技術指導，讓這些公司所製作的原創創意動畫在亞洲最具規模的香港影視展FILMART中向各地買家展示，部分製作更在日本DigiCon6亞洲大賞等比賽中得獎。而不少公司因而獲聘為一些國際品牌製作動畫廣告；亦有動畫師獲邀為M+博物館和美國的博物館製作展覽。

新一份《財政預算案》中再向「創意智優計劃」注資5億元，陳茂波指，是為了鼓勵更多跨界別、跨領域的創意文化合作項目，並支持本地電視台與內地或亞洲團隊聯合製作綜藝電視節目，提升香港流行文化的影響力。此外，計劃亦會資助香港設計中心及貿發局的相關旗艦活動及培育計劃。

為了加速推動本港經濟的發展，陳茂波表示，政府在全力吸引人才的同時，亦同樣重視本地人才的培養。除了文化創意相關的部分，《預算案》也撥出資源，為投身金融、航運、空運及物流、創新科技和建造業等行業的年青人和從業員，提供更多的實習和培訓機會。

他舉例，如向「海運及空運人才培訓基金」注資2億元，加強物流業的人才培訓，推動行業朝高質量發展，此外，又推出「專上學生金融科技實習計劃」，讓學生更早培養對金融科技的興趣，上述計劃為年青人提供更多不斷增值的機會，並同時為本港「八大中心」的建設壯大本地人才庫，也為香港的發展提供所需的人力資源。