兩會｜ING銀行彭藹嬈：基建增長放緩　科技及成ESG焦點

國務院總理李克強的《政府工作報告》指出，今年經濟社會發展主要預期目標是國內生產總值增長5%左右，較市場預期低。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，政府意識到外圍經濟疲弱會爲内地出口相關的行業帶來挑戰，而今年經濟的焦點會是環境、社會及治理 （ESG）及科技自立自强。



彭藹嬈指出，今年新發行地方政府專項債券3.8萬億元的目標規模較ING預測的4萬億元人民幣少，主要因為去年政府錄得高達 GDP 8%至9%的財政赤字，政府希望利用經濟復蘇減慢財政赤字擴大。

ING認爲，今年基建投資會側重於科技及ESG，包括更多交通基建項目，而只有完成統籌或已開始的項目會動工。一般情況下，基建項目的確實計劃會在兩會結束後一至兩個月後公佈，而人事變動或引致地方政府更精準的措施和績效相關的公佈。

科技及ESG推動經濟增長

彭藹嬈稱，政府工作報告中强調了科技和ESG對經濟長期增長的重要性，也突顯了政府對綠色發展的重視。科技和ESG行業將吸引更多來自政府和民間的投資。除了消費驅動的經濟復蘇，科技和ESG領域的投資也值得留意，預期行業增長速度會較快。

不過，她又指，政府向上述行業提供的支持持續超過三年，或有機會導致行業過熱。以往例子包括太陽能發電板及房地產，在得到政府支持後高速增長，但在幾年後出現問題。

整體而言，該行認為，中央政府認識到内地經濟今年所面臨的優勢和劣勢，沒有過分樂觀也沒有增加開支刺激經濟，並更專注長期的經濟增長挑戰，中國今年達成經濟目標的難度不大。