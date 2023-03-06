內地設定今年GDP增約5%　盛松成﹕目標屬審慎及務實　達標機會高

內地將今年本地生產總值（GDP）增長目標設定約為5%左右，並首次提出防止房地產「無序擴張」。人民銀行原調查統計司司長盛松成指出，GDP增長定於約5%，屬一個較審慎﹑務實又留有餘地目標。在不發行意外風險情況下，實現5%﹑甚至略高於5%的GDP增速為大概率事件。



盛松成接受外電訪問時指出，5%左右的經濟目標綜合考慮防範化解重大風險，及經滔發展提質增效等多個目標之間的協調性，亦考慮今年經濟復蘇路徑中可能面臨的不確定性，並體現為經濟長期健康發展打下良好基礎的穩中求進總基調。

他進一步指出經過3年疫情後，經濟恢復將是一個逐漸的過程。過程中內地始終高度重視物價上漲問題，因為內地仍存有大增中低收入群體，有關群體對物價變化相當敏感。若今年經濟增長目標過高，或不利實現今年物價升幅處於3%左右的目標。

今年為內房軟著陸轉折之年

在談及內地房地產行業發展時，盛松成指出今年有望成為房地產市場現實軟著陸的轉折之年，亦指出內地不會再透過房地產帶動經濟增長。同時政府首次提出要防止房企「無序擴張」，既化解房企風險，亦意圖幫助大型房企率先轉型﹑樹立行業典範。隨著經濟環境改善，相信樓市會逐漸企穩。

他表示房地產對經濟的作用，已由過往的拉動轉為不拖累增長。從當前的政策表述來看，破除「高槓桿﹑高負債﹑高周轉」經營模式是第一步，在現階段幫助化解優質房企風險﹑維持市場穩定是第二步，未來通過引導房企擺脫單一開發模式﹑多樣化發展是第二步。