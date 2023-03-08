聯通去年純利增16.5%　EBITDA創上市新高　派末期息0.109人民幣

聯通（0762）公佈2022年度業績，權益持有者應佔盈利實現167億元（人民幣，下同），按年增長達到16.5%，在剔除非經營性損益後，權益持有者應佔盈利規模創公司上市以來新高。



該公司派末期息每股0.109元，連同已派發的中期股息每股0.165元，全年股息合計0.274元，按年升26.9%。派息率為50%，按年提升4個百分點。

期內，EBITDA達到992億元，創上市以來新高。營業收入實現3,549億元，按年增長8.3%，增速創近9年新高。

當中，服務收入實現3,193億元，按年提升7.8%。產業互聯網實現收入為705億元，按年升28.6%。產業互聯網佔服務收入比首次突破20%，創新業務收入佔比達到歷史新高。

執行董事兼首席財務官李玉焯指出，公司收入利潤保持穩健增長，惟高質量發展的問題仍是較多及急切，因此公司保留足夠資金捉住數字化﹑智能化轉型機遇，並加快新型數字基礎設施的建設，為業務長遠發展提供動能。李玉焯又指出，公司重視股東回報，並努力提高盈利能力，整體平衡長遠自身發展及股東回報的關係。