國泰料今年業績將大幅改善　年內向政府償還優先股股息

國泰航空（0293）行政總裁林紹波表示，雖然去年全年業績仍有虧損，但去年下半年開始已見大幅好轉，甚至有盈利，令公司鼓舞，現時估計今年業績能否轉虧為盈是言之尚早，但相信會大幅改善。



隨著防疫措施解除，集團估計今年客運運力可回到疫情前七成水平；於2024年底客運及貨運運力可全面恢復。他指出，香港運力回復得較其他市場慢，主要因為起點不同，香港去年第四季才正式對外開放，與內地通關亦於今年首季才開始，疫情期間，本港亦是少數機組人員需要檢疫的地方。

他指出，去年上半年集團運力不足5%，部份機師的牌照亦過期，要重新培訓，這些都是香港獨有的問題，不過今個月已回復到疫情前5成水平，亦有逾300名機師在英國及澳洲培訓，會繼續重建運力。

人手方面，他指早前提出招聘8,000人，去年已招募2,000名員工，今年會繼續招聘3,000人，其餘會於明年招聘，流失率亦已回復到疫情前水平，認為有足夠人手應付營運，亦會持續招聘。

國泰主席賀以禮（圖右二）指出，公司會全數贖回所有優先股，但要考慮到經營狀況及現金流水平，目前沒有時間表。（梁鵬威攝）

票價將逐步正常化

票價方面，他承認票價高於疫情前水平。不過以倫敦為例，下月部分日子將增加至每日5班來往香港與希斯路機場的航班，而隨着日本政府放寬配額限制，航班亦由每星期約70班，大幅增加至7、8月的每星期120班，隨着航班數目提升，相信票價亦逐步正常化。

林紹波預期隨著航班數目回升，機票價格將趨向正常化。（梁鵬威攝）

今年會償還優先股股息

提到疫情期間政府以優先股方式注資國泰。主席賀以禮表示，隨著營運情況回復正常，可減少流動現金水平，當中包括向政府償還優先股股息。他指出，愈遲贖回優先股，股息會愈高，因此集團會全數贖回所有優先股，但要考慮到經營狀況及現金流水平，目前沒有時間表。

林紹波補充，今年年初優先股股息累積約15億元，今年來會優先償還股息，又透露8月將會是下一個里程碑，不過按照協議，國泰在贖回所有優先股前，不得向普通股股東派息。