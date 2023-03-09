調查：大灣區遊客來港料人均消費36400人民幣　近半用於買奢侈品

香港與內地通關後，大灣區旅客準備再次來港消費。全球諮詢公司麥肯錫調查指出，大灣區遊客來港預計人均消費36,400元（人民幣‧下同），但隨著鄰近城市迅速趕上，香港可能失去作為購物、金融服務和醫療中心的優勢，建議企業提升服務質素。



麥肯錫在2月調查了1,155名有興趣在未來12個月內訪港的大灣區旅客。三分一受訪者計劃未來一年訪港，85%為了購物及觀光，每位遊客平均消費預計為36,400元，其中約17,800元花在奢侈品上。不過，同時有15%受訪者預計，未來三年會減少在港消費，轉到海南或澳門購買奢侈品，又或選擇代購。

調查又指，身體檢查和疫苗接種，是大灣區遊客計劃下次訪港期間接受的首兩項醫療保健服務，而牙科、婦產科和眼科亦是熱門選擇。

冀可獲得更高投資回報

金融服務方面，調查指受訪者對本港作為金融中心角色意見分歧較大，本港的社會穩定和金融機構信譽有明顯改善，而在市場監管制度、客戶私隱和安全投資營商環境方面，受訪者認為香港較三年前並無太大進步。78%受訪者稱，在港投資是為了賺取比在內地更高的回報。

麥肯錫指出，隨著鄰近城市迅速趕上，香港可能失去作為購物、金融服務和醫療中心的優勢。企業需要提升服務質素，提供更好的數碼體驗，並與大灣區其他城市建立更緊密聯繫 ，以繼續吸引大灣區消費者來港。