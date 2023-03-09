劉鑾雄慈善基金與皇室堡等商場回收口罩　甘比籲市民續捐贈

口罩令自今年3月1日起解除，市民間可以無罩下與親朋好友碰面。可是家中尚餘的口罩存貨應如何處理？向有需要人士捐贈當然是最有意義的做法。劉鑾雄慈善基金便與包括The ONE及皇室堡等商場合作，向市民回收口罩並捐贈予包括多個非政府組織。



劉鑾雄慈善基金（基金）信託人之董事﹑人稱甘比的劉鑾雄妻子陳凱韻向《香港01》表示，基金從3月初與商場合作舉辦回收口罩活動，廣受市場支持，The ONE﹑皇室堡及東角LAFORET獲捐贈近50萬個口罩，並已將口罩捐贈予綠園復康中心﹑香港基督教服務處人﹑工業傷亡權益會及清潔工友；並表示代表受惠機構及人士感謝每位捐贈者。

不過甘比亦指出有部份口罩屬過期或質量欠佳，不宜使用。因此希望各捐贈者於捐贈前，先檢查口罩的到期日及質量，免造成浪費。

至於已過期口罩可以如何利用？甘比建議可參考網上教學以用作清潔用品，既環保又方便。

甘比期望市民繼續將多餘口罩捐贈予有需要人士，又表示可以直接捐贈或透過基金轉贈。同時指出若有機構及人士需要口罩，歡迎與基金﹑The ONE﹑皇室堡及東角LAFORET聯絡。