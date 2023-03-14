港燈去年純利按年升不足1%　派第二次中期息16.09港仙

港燈（2638）公布截至去年年底全年業績，純利29.54億元，按年升0.7%；派第二次中期股息16.09仙，用以代替末期股息，上年同期派16.09仙；連同中期分派15.94仙，全年共派每股32.03仙，按年持平。



期內，未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利為75.99億元，按年跌4.5%；收入為107.93 億元，按年跌4.9%

港燈指，去年能源市場大幅波動、供應持續緊張、燃料價格高企，導致燃料調整費在年內持續按既定機制上調，由 2022 年初每度電0.273元累計提高 0.528元至12月時0.801元，由於燃料調整費是電費主要組成部分，其上升令淨電費全年上漲39%，升幅之大前所未見。

為應付增加的營運開支，以及推行減碳措施來配合政府的減排和減碳政策所需的資本投資，集團指，2023年基本電價需上調5%至每度電1.145元。上述調整連同燃料價格上漲和增加使用天然氣，2023年1月的淨電價訂為每度電1.97元，較2022年12月上調0.089元，即4.7%。

集團又指，已撥款9,500萬元推行一系列紓困措施及推廣能源效益，當中每月用電不超過300度的住宅客戶可獲每度電9.5仙的特別電費補貼，預計超過45%住宅客戶受惠。