加電費︱兩電三月起上調燃料調整費　港燈淨電價每度電升穿兩元

中電及港燈去年底公布加價幅度，今年元旦起兩電電費按年分別加19.8%和45.6%。不過，「高處未算高」，由於兩電的燃料調整費將於三月起可再調整，兩電隨即亦公布最新價格。中電由3月1日起，燃料調整費由每度電62港仙上調至62.8港仙，增加約1.29%，平均淨電價將由每度電154.4港仙加至156.5港仙；而港燈燃料調整費加幅則較大，由每度電82.5港仙上調至86.4港仙，增加約4.73%，平均淨電價將由每度電197港仙增至200.9港仙。換言之，港燈每度電價格正式升穿兩元。



以每戶平均每月用電量為約411度電計算，使用中電的家庭每月電費將由530.51港元增至536.29港元，帳單要多付5.7元；而使用港燈的家庭每月電費由690.41元增加至706.43元，每月多付16.02元。



▼港燈及中電11月22日公布2023年電費調整▼



電費由基本電費和燃料價條款收費組成，前者涵蓋電力公司的營運開支、基本燃料成本及利潤；後者則反映燃料價格的變動，以實報實銷方式，由用戶向電力公司支付。兩者相加就完整反映每個家庭要付的電費，而根據現時《管制協議》機制，兩電在基本電費可賺盡8%回報。

按現時機制，兩家電力公司的燃料調整費，由每年3月起都可按實際情況調整，據中電公布，由3月1日起燃料調整費將由每度電62港仙，上調至62.8港仙，增加約1.29%，平均淨電價將由每度電154.4港仙加至156.5港仙，增加約1.36%。

根據統計處數字，本港每戶平均每月用電量為約411度電，以此估算，中電的每戶用電量在3月調整後將由530.51港元增至536.29港元，即需多繳約5.7元。

港燈亦於3月1日起上調燃料調整費，由每度電82.5港仙上調至86.4港仙，增加約4.73%，平均淨電價將由每度電197港仙增至200.9港仙，即每度電價需超過2元。同樣以每戶每月用411度電計算，即每月電費由690.41元增加至706.43元，貴16.02元。