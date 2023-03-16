調查：每五名港人中只有一位感心靈豐盛　籲六招提升心理健康

AXA安盛今日（16日）公佈其年度「AXA 安盛心理健康研究 2023」結果，研究顯示每五名香港人中只有一人感心靈豐盛，七成受訪者為在職人士，但只有17%認為自己在職場上是心靈豐盛。



在2,336名香港的受訪者中，僅有20%的受訪者表示自己「心靈豐盛」，比 2022年的17%增加三個百分點。有72%受訪者表示，於過去12個月曾感到中度至極度嚴重的壓力 ， 當中大部份（61%）選擇自行處理或不處理壓力症狀，只有39%的受訪者有尋求專業或其他協助。

研究同時顯示，七成受訪者為在職人士，但只有17%認為自己在職場上是心靈豐盛。

六項措施支援在職人士

研究識別出以下六項促進香港職場心理健康的重要因素，以有效支援在職人土。

為僱員提供心理健康支援：僱員任職於有提供心理健康支援的公司，工作效率會更高，而且感到心靈豐盛的機會是比沒有公司支援的僱員高3.5倍。

採用混合工作模式：43%的受訪者認為不論在家抑或在辦公室工作，其工作效率並無差異。與完全在辦公室工作的僱員（17%）比，如果僱員採用混合工作模式，有24%心靈更豐盛。

加強員工在工作量上的自主權：僱員對工作量有足夠的自主權，其感到心靈豐盛的比率會由 4%提高至26%。

配對工作及員工技能：若僱員的工作技能與其工作要求匹配，他們感到心靈豐盛的可能性會由3%提高至26%。

設定清晰目標和期望：若僱主能為僱員設下清晰的工作目標及期望，其感到心靈豐盛的可能性由 6%提高至 25%。

提供在職培訓及發展：任職於提供工作技能發展及事業晉升等支援的企業僱員，感到心靈豐盛的可能性 ，是沒有支援的企業僱員的 7.5倍。

八成心靈豐盛僱員無離職意欲

AXA安盛表示，當僱主同時實施上述六項因素，僱員感到心靈豐盛的可能性會由17%上升至52%，比率相當於原來的三倍。

於大部份僱主而言，挽留人才是一大挑戰。研究顯示，感到心靈豐盛的僱員中 ，超過 80%表明在短期內無離開現在的工作崗位，甚至完全沒有離職意欲。