分拆滙控關注組召集人﹕兩項動議成AGM議案　滙豐籲股東投反對票

「分拆滙控關注組」召集人呂宇健於Facebook專頁內發帖文，指出關注組早前提出兩項動議，已正式成為滙豐即將舉行的股東周年大會內議案，並提醒小股東屆時記得前去投票。



據滙豐官網指出，該行會在今年5月5日，於英國伯明翰舉行股東周年大會。

呂宇健於專頁內指出，兩項議案分別為﹕（一）要求滙豐制定、實施和每季度報告旨在通過包括但不限於分拆、戰略重組、結構重整其亞洲業務等方式以提高滙豐的價值之計劃和策略。

（二）要求滙豐制定並實施長期和穩定的股息政策，並在滙豐有足夠可分配利潤的前提下，向股東派發2019冠狀病毒疫情前同等水平的股息，即（按季度支付）不低於每年每股0.51美元的股息。

滙豐發言人表示：「我們將於3月24日刊登股東大會通告，屆時會正式回應該兩項由股東提出的決議案。然而，鑑於事件已公開，滙豐董事會謹此分享其立場及意見。董事會不認同有關建議能為公司和股東帶來最佳利益，建議全體股東投票反對該兩項決議案。我們一直深信，集團目前的策略是最迅速、最穩妥、最能夠提升股東回報的方式。集團剛於上月公布的2022年業績足以證明，我們能夠為股東帶來優秀和可持續的回報，而股息方面亦已取得長足進展。」

考慮提出議案重選董事局

另一方面，他亦在文內提及滙豐於周一（13日）以1英鎊收購矽谷銀行（SVB）英國業務一事。滙豐只花了5小時對SVB英國進行盡職審查，便達成交易協議，並需要向對方注資20億英鎊，以及尚未計及要承擔SVB英國未來利息支出，可能出現的壞賬風險。他指出自宣布交易後，股價累計下跌4.3%。

由於英倫銀行有份促成今次交易，因此他對央行作出批評，認為今次情況就如同2020年時要求滙豐取消派息以維持充足資金貸款予英國中小企，又認為滙豐董事局未有做好守護該行工作。最後決定再提出議案，要求重選董事局成員。