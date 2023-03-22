瑞信遭瑞銀合併　據報交易完成後或裁員3萬　瑞信投行部門為災區

瑞銀（UBS）併購瑞信（Credit Suisse，CS）後，該銀行集團僱員人數達到12萬人，據外電報道有多達3萬人須被裁走，其中瑞信的投資銀行部門更是重災區。



據報道引述熟悉瑞銀計劃的消息人士指出，瑞信在瑞士的業務，以及瑞信的投資銀行部門，合共僱用逾3萬名員工，預料會首當其衝。

由於瑞銀將關閉瑞信投資銀行部門的大部份業務，預料將導致瑞信投資銀行部的1.7萬名僱員，有部份人失業。

目前瑞銀在全球擁有7.4萬名員工，將尋求裁撤瑞信在瑞士重疊的職位﹑關閉分支機構及減少行政職位的員工。

瑞信（Credit Suisse，CS）遭瑞銀（UBS）收購，合併完成後或會觸發大規模裁員。（Reuters）

瑞信員工憂被裁主動聯絡獵頭公司

在周二（21日）外電亦有報道指出，瑞信的僱員因憂慮日後有機會被裁，而與獵頭公司接觸。據外電報道，瑞信危機爆發以來，全球各地的獵頭公司均收到大量瑞信員工查詢電話，分布於新加坡、倫敦及紐約等地。

報道指，以新加坡一間獵頭公司為例，僅星期一就處理逾30名瑞信私人銀行高層提出有關職位空缺的問題；本港另一家招聘人員，上週以來一直在與20多位投行高層交談；一家位於倫敦的獵頭公司稱。過去周末均在接聽電話，特別是來自股票部門，主要因為有關業務與瑞銀的重疊幅度較大。

另外，一家專注於董事總經理招聘的公司表示，自上星期五之後，已經接到求職電話，特別是針對財富領域的職位。一位不願透露姓名的亞洲獵頭表示，投資諮詢、合規、法律和審計部門的員工擔心他們的工作，因為與瑞銀的職位重複；相反客戶經理的情況較好。