瑞銀收購　瑞信員工憂被裁　有獵頭公司一日處理逾30個空缺查詢

瑞銀集團（UBS）早前宣布收購瑞信（Credit Suisse，CS），交易總值30億瑞士法郎，有報道指，完成交易後，瑞信需要進一步裁員。雖然未有實際的計劃及涉及的人數，不過瑞信的員工已經開始「搵工」。據外電報道，瑞信危機爆發以來，全球各地的獵頭公司均收到大量瑞信員工查詢電話，分布於新加坡、倫敦及紐約等地。



報道指，以新加坡一間獵頭公司為例，僅星期一就處理逾30名瑞信私人銀行高層提出有關職位空缺的問題；本港另一家招聘人員，上週以來一直在與20多位投行高層交談；一家位於倫敦的獵頭公司稱。過去周末均在接聽電話，特別是來自股票部門，主要因為有關業務與瑞銀的重疊幅度較大。

另外，一家專注於董事總經理招聘的公司表示，自上星期五之後，已經接到求職電話，特別是針對財富領域的職位。一位不願透露姓名的亞洲獵頭表示，投資諮詢、合規、法律和審計部門的員工擔心他們的工作，因為與瑞銀的職位重複；相反客戶經理的情況較好。

瑞銀與瑞信：UBS Group and Credit Suisse logos are seen in this illustration taken March 18, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

瑞信發言人：努力確保有序過渡

報道稱，瑞信部分員工希望加入瑞信早期分拆出來的第一波士頓（CSFB），若果未能「轉工」，或被迫加入瑞銀的固定收益部門，但該部門規模較瑞信為細，相信部分員工會被解僱。

瑞信發言人回覆彭博時表示，集團鼓勵同事們在困難的背景下繼續盡最大努力，會盡一切努力確保有序過渡，並盡可能為客戶提供最好的服務。

瑞信（Credit Suisse，CS）在去年10月下旬宣布重組，當中包括宣布裁減9,000名員工。據《彭博》引述消息人士指出，瑞銀（UBS）同意收購瑞信後，前述的裁員計劃只是開始，更有人指出最終裁員人數將較原來的數倍。