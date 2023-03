瑞銀收購　瑞信員工憂被裁　有獵頭公司一日處理逾30個空缺查詢

瑞銀集團(UBS)早前宣布收購瑞信(Credit Suisse,CS),交易總值30億瑞士法郎,有報道指,完成交易後,瑞信需要進一步裁員。雖然未有實際的計劃及涉及的人數,不過瑞信的員工已經開始「搵工」。據外電報道,瑞信危機爆發以來,全球各地的獵頭公司均收到大量瑞信員工查詢電話,分布於新加坡、倫敦及紐約等地。



報道指,以新加坡一間獵頭公司為例,僅星期一就處理逾30名瑞信私人銀行高層提出有關職位空缺的問題;本港另一家招聘人員,上週以來一直在與20多位投行高層交談;一家位於倫敦的獵頭公司稱。過去周末均在接聽電話,特別是來自股票部門,主要因為有關業務與瑞銀的重疊幅度較大。

另外,一家專注於董事總經理招聘的公司表示,自上星期五之後,已經接到求職電話,特別是針對財富領域的職位。一位不願透露姓名的亞洲獵頭表示,投資諮詢、合規、法律和審計部門的員工擔心他們的工作,因為與瑞銀的職位重複;相反客戶經理的情況較好。

瑞銀與瑞信:UBS Group and Credit Suisse logos are seen in this illustration taken March 18, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration