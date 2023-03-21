瑞銀收購 瑞信員工憂被裁 有獵頭公司一日處理逾30個空缺查詢
瑞銀集團（UBS）早前宣布收購瑞信（Credit Suisse，CS），交易總值30億瑞士法郎，有報道指，完成交易後，瑞信需要進一步裁員。雖然未有實際的計劃及涉及的人數，不過瑞信的員工已經開始「搵工」。據外電報道，瑞信危機爆發以來，全球各地的獵頭公司均收到大量瑞信員工查詢電話，分布於新加坡、倫敦及紐約等地。
報道指，以新加坡一間獵頭公司為例，僅星期一就處理逾30名瑞信私人銀行高層提出有關職位空缺的問題；本港另一家招聘人員，上週以來一直在與20多位投行高層交談；一家位於倫敦的獵頭公司稱。過去周末均在接聽電話，特別是來自股票部門，主要因為有關業務與瑞銀的重疊幅度較大。
另外，一家專注於董事總經理招聘的公司表示，自上星期五之後，已經接到求職電話，特別是針對財富領域的職位。一位不願透露姓名的亞洲獵頭表示，投資諮詢、合規、法律和審計部門的員工擔心他們的工作，因為與瑞銀的職位重複；相反客戶經理的情況較好。
瑞信發言人：努力確保有序過渡
報道稱，瑞信部分員工希望加入瑞信早期分拆出來的第一波士頓（CSFB），若果未能「轉工」，或被迫加入瑞銀的固定收益部門，但該部門規模較瑞信為細，相信部分員工會被解僱。
瑞信發言人回覆彭博時表示，集團鼓勵同事們在困難的背景下繼續盡最大努力，會盡一切努力確保有序過渡，並盡可能為客戶提供最好的服務。
瑞信（Credit Suisse，CS）在去年10月下旬宣布重組，當中包括宣布裁減9,000名員工。據《彭博》引述消息人士指出，瑞銀（UBS）同意收購瑞信後，前述的裁員計劃只是開始，更有人指出最終裁員人數將較原來的數倍。
瑞銀（UBS）與瑞信（CS）收購細節是？
瑞銀以30億瑞士法郎收購瑞信，交易為「22.48股瑞信換1股瑞銀」，即每股瑞信價值為0.76瑞士法郎，較瑞信2023年3月17日收市價折讓59%。英美對交易反應是這樣。
瑞信危機是甚麼事？
百年投行瑞士信貸（Credit Suisse，CS）在3月14日公布的2022年年報中披露，於2020年及2021年的財務表匯報過程中，出現重大缺陷，瑞信核數師羅兵咸永道最新就2022年的內部控制有效性，作出「否定意見」。此前，瑞信曾表示接獲美證監來電，對其2019及2020年財務狀況提出質疑，故推遲公布2022年財報。