救瑞信兼保國際金融中心地位　彭博：瑞士民眾需每人分擔近11萬元

瑞銀（UBS）併購瑞信（Credit Suisse，CS）後，《彭博》報道，瑞士每一位男女老幼可能要付出12,500瑞郎（折合約10.6萬港元）的代價，來保住該國作為國際金融中心的聲譽。



瑞士政府準備了多達1,090億瑞郎，作為支持瑞銀與瑞信合併交易的一部分。此外，瑞士央行還提供1,000億瑞郎的流動性協助，該款項不受政府的擔保。

報道指，總計2,090億瑞郎相當於瑞士GDP的四分之一，亦超過2021年歐洲國防開支總額。此次瑞士史上最大規模的企業援助案耗資有可能達到2008年600億瑞郎瑞銀援助規模的逾三倍。對於該國870萬人口來說，可謂負擔沈重。

報道又指，政府再一次出手援助收入豐厚的銀行家，引起了民眾不滿。周一（20日），大約200人聚集在瑞信的蘇黎世總部外，高喊抵制資本主義的口號「吃富人」（Eat the rich），並投擲雞蛋。

銀行獲利虧損由政府埋單

稅務諮詢公司MME的合夥人Christoph Rechsteiner對《彭博》稱：「只要你規模夠大，就能應有儘有，我們對於這樣的做法已經受夠了，一個周末，法律就會為了你而改變。」

除了資金擔保外，瑞士政府還同意調整股東批准相關的立法，該國的金融監管機構減記了價值約160億瑞郎的瑞信債務，以提高其核心資本。Christoph Rechsteiner指，如果一切順利，瑞銀會取得豐厚的利潤，他們分文未出就獲得了瑞信，而虧損由政府埋單。