騰訊業績｜去年少賺16%至1882億元人民幣　末期息2.4港元

騰訊（0700）公布截至去年底止全年業績，權益持有人應佔溢利為1,882.43億元（人民幣‧下同），按年跌16%，按非國際財務報告準則權益持有人應佔溢利為1,156.49億元，跌7%。末期息2.4港元。



公司又指出，年內來自增值服務收入為2,875.65億元，網絡廣告收入為827.29億元，金融科技及企業服務收入為1,770.64億元。

第4季按年多賺12%

若單計去年第4季，公司錄得收入為1,449.54億元，按年增加1%，並優於市場預期。經營盈利為1,168.29億元，按年增加6%，權益持有人應佔溢利按年增加12%至1062.68億元。

季內非國際財務準則經營盈利為394.26億元，按年增加19%，非國際財務報告準則權益持有人應佔盈利增加19%至297.11億元。

公司指出，季內增值業務收入按年下跌2%至704億元，符合預期。不過國際市場遊戲收入卻按年增加5%至139億元，佔整體遊戲收入比率增至33%。收入增長與頭部遊戲系列《VALORANT》及《英雄聯盟》等帶動。本土遊戲收入則下跌6%至279億元，與前季流水按年下跌有關。社交網絡收入下跌2%至286億元。

上季騰訊本土遊戲收入按年跌6%‧。

第4季廣告收入按年升15%

廣告業務收入按年增加15%至247億元，優於預期。公司指出電子商務平台﹑快速消費品及遊戲行業的廣告開支按年顯著增加，乃得益於視頻號及小程序廣告強勁需求，及移動廣告聯盟復蘇。其中社交及其他廣告收入增長17%至214億元，媒體廣告收入增長4%至33億元，反映音樂內容廣告變現能力提升。

公司又指出金融科技及企業服務收入按年跌1%至472億元。由於疫情爆發短暫抑制支付活動，金融科技服務收入按年增速較上季放緩。公司又指出，由於縮減部份虧損活動，企業服務業務收入按年下跌。