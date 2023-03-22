中電信去年多賺6%至276億人民幣　末期息0.076元　ARPU升至45.2元

中電信（0728）去年全年EBITDA為1,304億元（人民幣‧下同），按年增長5.2%。淨利潤為276億元，按年增長6.3%，剔除2021年出售附屬公司的一次性稅後收益後，按年增長12.5%，每股基本淨利潤為0.30元。末期股息人民幣0.076元，連同中期息全年合共派0.196元，佔公司股東應佔利潤的65%。

期內，經營收入為4,814億元，按年增長9.5%，服務收入為4,349億元，按年增長8%。

當中，移動通信服務收入達到1,910億元，增長3.7%，佔經營收入比重為39.7%。5G套餐用戶滲透率達到68.5%。移動用戶ARPU達到45.2元，增長0.4%；

成本方面，隨著公司網絡規模的持續擴大，電費、鐵塔租費等運營成本相應增加。網絡運營及支撐成本為1,475.89億元，增長10.7%，佔經營收入的比重為30.7%。全年資本支出為925.28億元，較2021年增長6.7%。



另外，中電信公布2月份營運數據，移動用戶數達3.96億戶，單月增340萬戶，當中5G套餐用戶數達2.78億戶，當月淨增用戶數為519萬戶；有綫寬帶用戶數達1.83億戶，當月淨增101萬戶。