騰訊打工皇帝將退任執董　總裁劉熾平稱正常輪動　優化治理結構

自2007年擔任騰訊（0700）執行董事，有打工皇帝之稱的總裁劉熾平，因輪值退任，從今年5月17日後不再擔任執行董事。不過劉熾平會繼續擔任公司總裁及投資委員會主席。



公司指出根據公司章程細則輪值退任，總裁劉熾平不會在今年5月17日的股東大會上膺選連任執行董事，並於當日後不再為公司董事，惟仍是公司總裁及投資委員會主席。

公司指出劉熾平的輪值退任，可區分董事會與管理層職責，並提升非執行董事及女性董事於董事會的佔比，以完善公司整體管治架構。

騰訊表示根據上市規則，劉熾平已確認與董事會並無意見分歧，亦無因對方不再擔任董事有關事項，需要提請公司股東垂注。

劉熾平﹕董事會結構一直調優

劉熾平在績後記者會表示，這是正常輪動，因為整個公司希望更好地優化治理結構，進一步把董事會和管理層角色進一步分開，以便管理層更好地向董事會進行滙報。

他續稱，董事會結構也一直「調優」，更多元化，例如獨董佔比由五成升至逾六成。

劉熾平表示，作為總裁，將更加努力，也會更好地服務股東。

對劉熾平多年貢獻衷心表謝意

公司指出對劉熾平多年來對董事會的竭力貢獻表示衷心謝意，並期待劉熾平作為公司總裁及投資委員會主席持續對公司作出貢獻。

目前騰訊董事會內，主席馬化騰及劉熾平為執行董事，其餘7名董事中，2人為非執行董事，5人為獨立非執行董事。

持有逾1700萬股認股權未行使

劉熾平於2005年加入騰訊擔任首席戰略投資官，負責戰略﹑投資﹑合併及收購及投資者關係工作。至06年時升任為總裁，負責公司日常營運。自2007年起擔任執行董事。

貴為打工皇帝，劉熾平的薪酬當然相當豐厚。公司將未公布他於2022年薪酬多少，在2021年其薪酬為3.23億元，按年減少1.05億元。其中股份酬薪為2.92億元，按年減少24.48%。

翻查資料顯示，截至今年1月12日，劉熾平仍持有騰訊5,327.29萬股，惟當中1,721.58萬股為認股期權，行使價介乎185.65元至532.06元，最後行使日期介乎2024年3月23日至2028年3月29日。