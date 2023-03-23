美國加息｜鮑威爾：今年內不減息　通脹回落至2%目標仍漫長

美國聯儲局結束一連兩日議息會議，並於3月22日宣布加息0.25厘，至介乎4.75至5厘，符合市場預期，決議聲明聲明指美國銀行業健康且有韌性。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）其後舉行新聞發布會，稱在本次會議開始前幾天，局方曾考慮暫停加息，但聯儲局公開市場委員會（FOMC）成員最終一致支持加息行動，而聯儲官員們認為FOMC不會在今年內減息。



鮑威爾當日向記者表示，近期銀行業風暴可能只會對美國經濟造成溫和影響，信貸條件亦可能會大幅收緊，而這代表當局無需在利率政策方面再採取大動作，局方正評估最近所發生的事。他強調，在聯儲局內部維持信心，是十分重要。

他指出，少量銀行突然陷入艱難處境，聯儲局、財政部、聯邦存款保險公司（FDIC）均已採取果斷行動，準備用所有工具來確保銀行系統的安全。他同時承諾將從這次銀行業危機中汲取教訓，並指現時判斷應如何透過利率來回應銀行危機仍言之尚早。

鮑威爾又說，目前通脹依然太高，勞動力市場仍然緊張，強調若未實現物價穩定性，美國經濟將不會良好地運作；通脹回落至2%目標仍很漫長，「那將是一條崎嶇不平的道路」。