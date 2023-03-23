歐美銀行業臨困境　聯儲局卻繼續加息　專家批當局行動太遲緩

一如市場人士預期，美國聯儲局於今晨（23日）宣布加息0.25厘。由於歐美銀行過去兩周飽經動盪，聯儲局主席鮑威爾亦自言當局曾考慮暫停加息。其最終作出加息決定，自然引起市場人士熱議，更認為今次當局作出加息決定，或受到美股仍處於高位，及聯儲局資產負產表擴張等情況影響。



加息已成局，目前市場人士的焦點，便落在於在5月舉行的會議上，聯儲局會否在銀行業存問題下，暫停加息。目前利率期貨顯示，5月暫停加息機會達60%，但是摩根資產管理仍預期，在5月的會議，聯儲局仍有機會加息0.25厘。



歐美銀行接連傳出負面消息

自本月上旬，歐美銀行已接連傳出負面消息，當中包括3間美國地區銀行先後被監管當局接管，或需多間大型銀行聯手支持。作為瑞士第二大銀行的瑞信（Credit Suisse，CS）更在瑞士央行推動下，被瑞銀（UBS）以換股方式收購。受到歐美銀行業屢傳出負面消息拖累，歐美金融市場相當波動，不時受到監管機構是否出手拯救的消息左右。

由於美國地區銀行受到衝擊，有部份市場人士預測聯儲局不會在今次議息會議內加息。鮑威爾於記者會上亦指出，在銀行業爆發危機下，導致信貸環境收緊，作用已等同加息，並且在會議曾考慮暫停加息。不過與會者最終支持加息，並預料年內不會減息。

聯儲局主席鮑威爾直言因銀行業發生問題，曾考慮暫停加息。（資料圖片）

聯儲局前副主席﹕若暫停加息致市場混亂

對於聯儲局在銀行業存危機之時繼續加息，聯儲局前副主席科恩指出，若當局現階段暫停加息會導致市場混亂，令人誤會當局對金融穩定工具缺乏信心。

不過大行對金融市場波動情況相當關注，野村認為金融環境收緊或限制銀行借貸，美國經濟或衰退。滙豐環球研究則預料，金融市場波動及信貸緊張情況將於未來數月持續，又預期當局最快在明年第2季減息，屆時美元將回復弱勢。

王良享指出今次聯儲局反應較慢。（資料圖片）

王良享批聯儲局反應慢

臻享顧問董事總經理及始創人王良享指出，從議息會議聲明內用字有變，或預示當局未來會再加息1次，可是當局要待當地銀行業發生問題，才作出再加息1至2次的考慮，實在太遲。他以1998年8月長期資本管理（LTCM）倒閉的情況作例，在LTCM倒閉後6日，聯儲局便減息0.25厘，隨後於同年9至11月期間再減息3次，額外累減息0.75厘。

王良享認為在目前銀行業出現問題情況，聯儲局繼續宣布加息0.25厘，或與市場訊息擾亂了當局有關。目前聯儲局資產負債表增加逾3,000億美元，可是有1,500億美元是透過貼現窗方式向銀行提供資金，惟貼現窗機制是銀行未到最需要時間時，亦不會採用。餘下約1,500億美元，則為聯邦存款保險公司（FDIC）提供擔保。

他進一步指出，縱使鮑威爾亦指出銀行業問題導致當地金融條件收緊，可是目前除卻銀行股外，美國股市未見有明顯下跌，其中標準普爾指數在3900點附近已企穩，讓聯儲局當局認為投資者風險胃納仍在，亦因此而繼續採取壓通脹策略。

王良享指出目前第一共各銀行仍未有買家。（Facebook圖片）

王良享料5月暫停加息

在今次議息聲明內，聯儲局仍然認為，貨幣政策可能需要進一步收緊，但將「目標範圍內持續加息將是適當的」這一句描述，更改為「一些額外的政策緊縮可能是適當的」。聯儲承認最近強勁的就業增長，並刪除了有關通脹回落的措辭。該聲明沒有包括對其資產負債表縮減計劃的任何更改。

據聯儲局最新公布利率「點陣圖」顯示，今年聯儲局會再加息1次，幅度為0.25厘，明年則有機會減息0.75厘。

王朗享指出在今次議息聲明內，有提及會在今年內作進一步收緊貨幣政策的可能性，惟機會不高。可是鮑威爾於記者會上，撇除減息可能性，同時亦無提及會放慢縮表步伐，所以不認為當局態度有轉為鴿派。

至於聯儲局會否在5月的議息會再加息，王良享認為屆時未必會加息，可是亦指出今年內美國有機會再進行進一步貨幣緊縮，並不會減息。不過他亦指出聯儲局今次加息後，若能出現股市受樓市回落﹑消費者信心出現負面情緒，及通脹升幅再次降溫，5月不再加息之餘，往後一段時間亦未必會再加息。

在談及聯儲局在當地銀行業出現問題時，繼續加息會否導致下半年當地經濟出現較大幅度放緩時，王良享指出經過聯儲局再過去一年連番加息後，通脹仍未見大幅回落，當局或希望透過一個小型衰退以壓抑通脹。他又指出目前銀行業出現問題後，其他銀行或會正在評估對手的信貸情況是否轉弱，因為借貸成本仍高企。他亦提醒目前第一共和銀行尚未有買家，因此問題或會有餘波。不過他亦指出今次情況與08年雷曼兄弟不同，目前只是銀行就持有資產如何入賬問題，而非當年銀行有不少有問題資產放在表外，讓外界難知悉情況。

摩根許長泰認為聯儲局5月再次加息。（廖雁雄攝）

許長泰料5月續加息

摩根資產管理亞太區首席策略師許長泰認為，會後議息聲明中，聯儲局將一貫的「目標範圍內持續加息是恰當的」語句，改為「一些額外的收緊或許是恰當」，消除了未來多次加息的可能性，同時刪除了通脹正在降溫的措辭。

對於加息展望，許長泰認為，聯儲仍可能在5月再加息0.25厘。聯儲的政策前景不僅將取決於通脹和就業數據，而且會更為關注銀行業的潛在壓力以及對更廣泛經濟的影響。