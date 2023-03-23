加息｜聯儲局議息後加0.25厘代表什麼？ 邊加邊擴表　極其扭曲

【加息/美國加息/聯儲局加息】美國聯儲局（FED）3月22日最終宣佈加息25個基點，此次將基準聯邦基金利率提高到4.75%-5%的目標區間。符合市場預期。此前，市場預期，讓聯儲局停止加息的概率和加息25基點概率差不多是一半一半。不過，隨着市場對矽谷銀行事件情緒逐漸冷靜後，加息25基點的概率又逐漸升溫。



這是自2022年3月以來的第九次加息，制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）指出，未來的加息並不確定，將在很大程度上取決於未來的數據。這是暗示加息即將結束。

與利率決定同時發布的預測顯示，利率峰值為5.1%，與去年12月的上一次預測持平，這表明大多數官員預計未來只會再加息一次。在提交點陣圖估計的18名美聯儲官員中，有7人認為利率將高於5.1%的「終端利率」。未來兩年的預測也顯示出成員之間存在相當大的分歧。不過，預估中值仍顯示，2024年降息0.8個百分點，2025年降息1.2個百分點。

美國多家媒體此前評論稱，聯儲局面臨多年來最為艱難的決定：是再次加息以對抗持續高企的通貨膨脹，還是暫停加息以緩和近日不斷升級的銀行業危機。

值得注意的是，聯儲局公布最新的資產負債表顯示，在3月8日到3月15日一周時間內，聯儲局向美國銀行借款1648億美元，創下歷史新高，超過2008年金融危機時刻。此外，聯儲局還向美國聯邦存款保險公司（FDIC）提供了1420億美元的貸款資金。

去年4月至今年3月初，聯儲局縮表使其總資產規模減少了6250億美元，過去一周投放的流動性相當於這一數值的48%。這意味着相當於一半的縮表規模在過去一周中被逆轉了（去年4月12日，聯儲局資產負債表達到峰值的8.965萬億美元。在本次矽谷銀行破產之前，聯儲局縮表是達到了8.339萬億美元）。

正如橋水基金創始人達利奧（Ray Dalio）近日在社交媒體上說表示的，聯儲局持續加息的政策不能持續，在債務和經濟陣痛下，聯儲局最終會從加息和縮表變成降息和擴表。

美國聯儲局3月22日最終宣佈加息25個基點。（Getty Images）

聯儲局除了印鈔別無他法

對待縮表，聯儲局一直比較謹慎，顯然，縮表力度一直也沒有達到預期。原本，聯儲局計劃是要在去年9月1日之後，就要達到每個月950億美元的縮表上限。然而，一直到今年1月，聯儲局縮表速度才達到每個月縮表800億美元的水平上個月，才好不容易提升到950億美元的縮表上限。結果這個縮錶速度才剛提上來，矽谷銀行破產，讓聯儲局不得不緊急擴表來印鈔救市。

這就相當諷刺。等於是聯儲局這一腳油門剛踩到底，結果迎面突然出現一個大坑，讓聯儲局不得不鬆開油門，還馬上又踩了剎車，甚至開始倒車。

這樣頻繁的大幅轉向操作，翻車是必然的。

聯儲局會緊急擴表這麼大的幅度，也說明矽谷銀行破產的嚴重性。矽谷銀行破產的問題，並不是個例，而是美國銀行業普遍存在的系統性問題。所以，聯儲局才不得不緊急出手救市，因為如果不出手救市，那麼倒閉的就不是兩三家銀行，是有可能幾十家銀行，甚至上百家中小銀行連環倒閉，一旦出現那樣的場面，會形成嚴重的恐慌踩踏效應，那麼就有可能把體量更大、更多的銀行給拖下水，從而形成不可挽回的系統性金融危機。這就是聯儲局緊急擴表的原因，就是為了打斷這樣的恐慌鏈條。

硅谷銀行破產，只是揭開了覆蓋在美國銀行業的一塊遮羞布。過去一周，美國銀行業出現大範圍的流動性危機，大量儲戶擠兑銀行，導致銀行跟聯儲局大量貸款。而聯儲局貸出去的錢，都是印鈔出來的，反應在資產負債表上。

過度急速的加息，是持有大量美國國債的SVB矽谷銀行的主要「死因」。（Reuters）

一邊加息，一邊擴表

但這次跟2020年不同的是，聯儲局面臨更加困難的局面，因為當前通脹高企，給美聯儲帶來更多制約。2020年，可以無限印鈔，一口氣擴表3萬億美元，來大力度救市，主要也是因為當時通脹率很低，只有1%左右。現在美國通脹持續半年回落，也仍然還在6%的高位。

聯儲局也確實不能放任通脹失控。美國財政耶倫（Janet L. Yellen）在3月16日也表示，高通脹是最大的經濟問題，是拜登政府的首要任務。在3月23日議息會議後，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）也表示，我們考慮了暫停加息，但加息得到了強烈的共識支持。

是的，通脹回落確實在發生，商品通脹正在下降，儘管速度比我們希望的要慢。非住房服務價格仍未有進展。我們還沒看到除住房以外的核心服務通脹方面的進展。然而，通脹數據確實指向了更高的通脹。 FED主席鮑威爾, 3月22日

這次擴表傳遞出的政策信號是穩定預期、度過流動性危機，而非停止抗通脹。2月核心CPI季調按月增長0.5%，比1月的0.4%還要更高，所以聯儲局仍會繼續加息，以此展現抗通脹的決心。但另一方面，受流動性風險事件影響，美國銀行的信貸標準或進一步趨緊，如果銀行自發「緊信用」，那麼美國經濟增長下降，通脹降溫，也就不需要再加息更多。

毫無疑問，銀行體系的暴雷，讓加息縮表計劃嚴重受挫。眼下，聯儲局更有可能的做法，就是一邊加息，一邊擴表。這當然是非常扭曲的做法，但可能是美聯儲面對這個兩難境地，而不得不做出的一個折中選擇。

UBS購瑞信：2023年3月20日，人們在瑞士蘇黎世上街示威，反對瑞銀集團（UBS）收購瑞士信貸（Credit Suisse）。（ Reuters）

一邊擴表給銀行業續命，然後一邊繼續加息，這種扭曲操作在金融史上也是極其罕見的。需要說明的是，加息和縮表，雖然都是收回流動性的效果，但實現路徑是完全不一樣。加息是提高資金的價格成本，而縮表是減少貨幣總量。如果是一邊加息，一邊擴表，等於是一邊提高資金價格成本，一邊增加貨幣總量。加息，提高資金價格成本，是面向全世界範圍，來維持收割力度。而聯儲局這次擴表，是通過針對銀行業的定向放水救市，維持銀行業不大範圍倒閉。

但這種扭曲操作，會讓美國金融市場更加扭曲。當前美國金融市場，就像是一個到處漏風，併到處「打補丁」的火藥桶。聯儲局不停的想捂住，但捂住這個漏洞，另外還會有漏洞爆發。而每每看到應對危機，美國政府只有一招——印鈔。金融危機印鈔、增長乏力印鈔、疫情衝擊印鈔、流動性危機再印鈔⋯⋯而這本身又是一個惡性循環。說到底，美國政府就是依賴於「得來全不費工夫」的「特權」。這要不就是政府的無能，要不就是政府的「壞」——讓全世界為其買單。但欠下的債都是要還的，如此扭曲的執行政策，定時炸彈早晚要爆，這次矽谷銀行倒閉引發的銀行體系暴雷，本身就是一次預警信號——無限印鈔引發的危機，然而最後還是用印鈔去解決，多麼諷刺！