TVB過往數度大規模裁員　2019年減少350名人手

電視廣播（0511，TVB）今日宣布，將會透過遣散5%員工等措施，希望可以每年降低2.6億元營運開支。按該公司在去年6月底總員工數目為3,907人計算，即今次受影響員工數目近200人。翻查資料顯示，自2008年該公司曾進行3次較大型裁員，其中在2019年底宣布裁員350人。



2008年因金融危機裁員212人

公司在2008年12月1日，宣布裁減212名員工，按當時公司整體員工數目約2,900人，即裁員約7.3%人手。時任TVB業務總經理的陳志雲指出，是受到金融危機影響，所以需要調整人力資源，並涉及多個部門。

TVB分別在2018年及2019年先後裁員150名及350名員工。（資料圖片）

2018年減少150人

在2018年10月TVB亦作出另一次裁員，受影響員工數目為150人。當時公司指出﹕「為應對業務環境及營運需要的轉變，電視廣播有限公司於過去一直進行營運調整，以達致提升效率、及發展新業務。TVB周刊的印刷本會被網上版取代；由於增加實景拍攝導致廠景拍攝減少，將關閉其中一個戲劇錄影廠；非戲劇製作亦精簡其運作。現決定裁減在TVB週刊、製作統籌部、美術分部及非戲劇製作約共150名員工，由今日生效。受影響的人數占現時之職員人數約百分之四。」

2019年裁減350人

至2019年12月，公司宣布裁員350人。時任行政總裁李寶安指出，會在當年年底向不包括藝員﹑約3,500名員工的10%，作通知及賠償代通知金，同時會發放特別酬金。至於不受影響的員工，則可獲發平均為半個月的酌情花紅。