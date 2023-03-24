政府公布發展家辦公室政策宣言　推8項措施吸引家族辦公室來港

政府致力推動香港加大財富管理業務發展，其中一個方向是促使更多家族辦公室落戶香港。在最新一份施政報告內，特首李家超更指出要在2025年底時，協助不少於200間家族辦公室在港設立或擴展業務。財經事務及庫務局及投資推廣署，今日（24日）更舉辦「裕澤香江」高峰論壇，多名財金界名人將會擔任活動演講嘉賓。

同時財庫局亦公布有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言，以闡明政府的政策立場和措施。



政府指出會不遺餘力締造具競爭力的有利環境，讓全球家族辦公室和資產擁有人在香港蓬勃發展。除透過首度舉辦「裕澤香江」高峰論壇外，政府已準備全方位配套，歡迎全球家族辦公室來港調配和管理財富，把握新的投資機遇，為社會帶來長遠效益。有關措施包括引入新的「資本投資者入境計劃」﹑提供稅務寬減﹑提供便利市場措施﹑成立香港財富傳承學院﹑推廣在香港國際機場的藝術品貯存設施﹑發展香港成為慈善中心﹑擴大投資推廣署FamilyOfficeHK專責團隊的職能，以及成立新的家族辦公室服務提供者網絡。

政府指出，新的「資本投資者入境計劃」的投資門檻建議會較原有要求倍增而具吸引力，以原有的「資本投資者入境計劃」為基礎，建議計劃的投資範疇包括在港上市股票；由香港上市公司﹑政府﹑或由政府全資擁有或部份擁有的實體發行或全面保證的債券，認可機構發行的後償債券，以及合資格的集體投資計劃（包括投資相連保險計劃）。

政府又指出，除了以港幣計價的資產外，亦會考慮以人民幣計價的資產，亦會研究投資範疇在金融資產以外增加有利香港長遠發展的投資類別，以達致吸引更多新資金落戶香港及為經濟注入新動力的政策目標。如成功申請，申請人可與其配偶及未婚受養子女來港居住和發展。計劃詳情會稍後公布。

致力與家族辦公室建立直接伙伴關係

政府指出歡迎全球家族辦公室和資產擁有人落戶香港。明白家族辦公室有不同需要，因此會致力提供有利環境，讓家族辦公室長遠蓬勃發展。這份宣言提出的政策立場和措施，標誌着香港朝新方向邁進，顯示政府把吸引家族辦公室來港的工作定為策略重點項目。會致力與家族辦公室建立直接的伙伴關係，以便攜手合作，不斷提升本港市場的競爭力，建設惠澤各方的生態圈。