政府將舉辦「裕澤香江」高峰論壇,推動香港資產及財富管理業發展,及吸引更多家族辦公室來港。財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌指,將在3月24日裕澤香江論壇舉行當日,發布推動家族辦公室在港發展的政策宣言,展示香港為環球家族辦公室配置財富、推動積極影響所提供的獨有機會。



許正宇指,去年港府發布虛擬資產、保險業發展的政策宣言後,受市場歡迎及關注,因而希望可在最新論壇表明港府的頂層規劃。

許正宇表示,高峰論壇主要參與者包括約100家來自全球的家族決策人及他們的專業團隊,港府將透過峰會與他們建立直接聯繫,協助其探索及落實在香港發展的機會。

許正宇又指,論壇內容涵蓋科技賦能(Wealth for Tech)、文藝交流(Wealth for Art)、綠色轉型(Wealth for Green)及慈善傳承(Wealth for Philanthropy)四大主題,配合家族辦公室選址落戶的全面需求,並面展示香港作為國際金融中心以外的全面優勢。