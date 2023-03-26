裕澤香江論壇逾400人參與　陳茂波：有家族辦公室決定落戶香港

財政司司長陳茂波今（26日）在網誌表示，以家族辦公室業務為主題的高峰論壇「裕澤香江」圓滿結束，首屆論壇吸引全球超過100個主要家族決策人出席，以及家族辦公室的高層管理人員，合共超過400人參與。

他指，論壇分別從文化藝術、科技賦能、綠色轉型及慈善傳承方面，探討如何讓家族辦公室的投資管理更與時並進、更能支持科技創新、推動綠色低碳和可持續發展，以及在承傳財富的同時，更好的推動慈善工作，為社會作出更積極的貢獻。

陳茂波指，有家族辦公室決策人表示準備、甚至已決定落戶香港。（網誌圖片）

他提到，論壇期間，不少與會者跟他說，是次活動成功匯聚了不少家族辦公室的決策人和管理人，甚至成為了幾年來他們首度重聚的場合。不少決策人也表示，香港經濟復蘇的速度和所展示的活力和魅力，令人刮目相看，正準備甚至已決定在香港設立家族辦公室。惟陳茂波未有透露更多詳情。

陳茂波續指，家族辦公室是資產管理業務的重要部分，其財富量較集中，但投資卻不限於金融產品，還包括文化藝術品。它們對藝術品交易、收藏及管理的需求很大，並且在推動醫療研究、綠色發展，以至對慈善事業方面的興趣很大，此外，辦公室的工作也包括安排家族成員的教育及生活等。

裕澤香江論壇於香港故宮文化博物館舉行。

而特區政府在會議期間發表了《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，明確闡述這方面的政策方向，並總括了特區政府過去一段時間的相關工作，包括在今年新一份《財政預算案》中提出引入全新「資本投資者入境計劃」；對家族辦公室投資的稅務寬減；資助成立全新的香港財富傳承學院；在香港國際機場建設藝術品貯存設施；以及發展香港成為慈善事業中心等。

陳茂波續指，在2021年，香港的藝術品、珍藏品和古董的拍賣交易總額超過660億港元，位居世界前列，他相信將吸引更多家族辦公室落戶香港，有利於將香港發展為全球藝術品的拍賣和交易中心。