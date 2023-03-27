美國第一公民銀行落實收購SVB 720億美元資產　作價為165億美元

綜合外媒報道，美國地區銀行First Citizens BancShares正在就收購矽谷銀行（SVB）進行深入商討。



報道指出First Citizens（第一公民銀行）最快可能在周日達成協議，從聯邦存款保險公司（FDIC）手中收購矽谷銀行。亦有知情人士指，收購尚未落實，談判仍可能會破裂。

其後FDIC發出聲明，指出第一公民銀行已就收購SVB過橋銀行﹑即SVB倒閉後由加州監管當局的銀行的所有存款及貸款達成協議，同時指出在交易完成前，SVB過橋銀行的客戶繼續使用現有的SVB過橋銀行分行網絡。

FDIC指目前尚持有SVB的資產，總值900億美元。（資源圖片）

所有吸納存款均受保障

FDIC指出SVB過橋銀行的存款會成為第一公民銀行的存戶，同時所有由第一公民銀行吸納的存款，均會受到FDIC保障。

在今年3月10日，SVB過橋銀行擁有1,670億美元總資產，總存款為1,190億美元。今日第一公民銀行以165億美元的折扣價，收購SVB過橋銀行的720億美元資產，同時第一公民銀行向FDIC發行認股權，若行使可以換取總值5億美元股份。

FDIC亦表示，仍持有SVB過橋銀行的資產總值900億美元，當中包括證券及其他資產。

同時FDIC指出若第一公民銀行收購的SVB過橋銀行商業貸款出現損失，以及往後收復的損失，FDIC與第一公民銀行會共同承擔，希望以減低對借款人的影響，及盡可能提升貸款回收。FDIC又指出就SVB倒閉，存款保險基金會出現200億美元損失，惟最終損失金額須待完成接管程序才知悉。

早前，SVB在放棄增資計劃後不到48小時就宣佈關閉，成為美國十多年來倒閉最大的銀行。由於利率上升，SVB出售證券出現巨大損失，使投資者和存戶感到不安，引發擠提。