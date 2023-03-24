SVB配置集中致「爆煲」　阮國恒：港銀存款多元化暫未見風險

金管局與國際結算銀行（BIS）今日（24日)在港舉行「在創新時代下與時並進的銀行業監管」研討會，是為香港「復常」後首個國際級金融監管會議，亦是巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）為疫後首次在巴塞爾以外的地方開會；同時會議也是金管局成立30周年的首個紀念活動。



金管局副總裁阮國恒於研討會後表示，由於保密條款，BCBS會議內容未能公開，但形容大家在會議中，就近日矽谷銀行及瑞信事件互相交流，委員會同意評估近期事件對監管和監管的影響，以吸取教訓。



金管局總裁余偉文指，本港銀行所持有的AT1債券佔其全部持倉只有0.1%，不擔心相關風險影響本港銀行體系；當局並沒有對AT1債券的直接風險敞口。阮國恒進一步補充，本港銀行目前持有由其他銀行發行的額外一級資本票據（ AT1 ）不多，只佔整體債務投資總額約 0.1%，若果單計瑞信的 AT1 債券，佔比更遠低於0.1%。

若計及其他銀行資本票據（包括二級資本票據T2和具吸收虧損能力的非資本債務票據（ non-capital LAC debt instruments ），總額亦只佔銀行債務投資組合約1% 。

本地銀行負債端多元化

至於矽谷銀行（SVB）倒閉，阮國恒指，該行存款過於集中於科技及初創企業，同時相關企業的資金亦集中存放於SVB，金額遠高於存款保障上限。因此當銀行出現存款外流問題時，外流速度會較正常存款來源較多元化的銀行來得快，結果要賣出本來持至到期（Hold to Maturity）的資產，出現虧損。

他表示，本來在低息環境中，持至到期的資產價格波動應不大，但息口上升時價格變化則會很大，雖然持至到期的資產即使價格下跌，但在會計標準中，只要不變現都不會出現虧損。不過金管局作為監管機構，計算本地銀行的流動性覆蓋率（Liquidity Coverage Ratio，LCR）時，會以市價而非本身價值去計算。

至於應否為銀行購入持至到期債券設上限，他認為未見到有需要，計算LCR時以市價去計入相關債券應可避免問題，又表示雖然LCR指標或未能監察到如SVB銀行出現的風險，但當局除了LCR指標外，亦會通過壓力測試等方式去監察，直言不論是存款負債端或貸款等，金管局最怕是過份集中。

不過阮國恒亦表示，若果國際監管趨勢是設限，當局亦會跟隨，而本港零售銀行負債端則較為多元化，未見集中風險等問題，但會繼續評估及留意事件發展，有需要便會改進監管措施。

金管局與國際結算銀行（BIS）今日（24日)在港舉行「在創新時代下與時並進的銀行業監管」研討會。（資料圖片）

有歐美公司向本地銀行查詢開戶事宜

另一方面，瑞銀收購瑞信後，瑞信的AT1債券被完全減記，惹起債權人及市場人士的爭議。阮國恒表示，瑞信是由於政府或公共基金介入時，觸發AT1債券條款而引發減記，並非破產，因此不存在受償順位的問題。

至於網上流傳，因為矽谷銀行倒閉及瑞信事件，華人資產大搬遷，一個月內從美國及瑞士轉出760億美元及1,650億美元華人資產，總計近兩萬億港元。阮國恒指，近日資金流動正常，未見有異動，但據他了解，的確有歐、美公司向本地銀行查詢開戶事宜，目標是希望將資金分散部署。

提到今次是BCBS於疫情後首次在巴塞爾以外地方開會。阮國恒透露，有近40名巴塞爾銀行監管委員會成員來港開會，部分則因為個別原因未有親身出席，至於研討會則有近110名金融界人士到場。他表示，知道成員提早來港，見到香港充滿能量，認為香港已經「復常」。