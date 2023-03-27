美團績勝預期股價反急挫　受累「派貨」　專家：吼130元樓下吸貨

撰文：柳英傑
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美團 （03690）去年業績扭虧為盈，表現勝預期。不過，今日（27日）股價不但未能受惠，反而急挫逾6%。分析指出，沽壓主要來自騰訊 （00700）實物股份已經在上周五（24日）派發到股東手上，市場憂基金收取股票後會急於出售套現。不過，專家相信，美團負面因素已經「price in」（在股價反映），可待股價跌至130元樓下趁低吸納。

騰訊向股東派發美團股票，分析料股東出售套現機會較大，觸發美團沽壓增。(資料圖片)

受騰訊「派貨」影響

美團 連跌第二日，股價跌逾6%，並逼近130元大關。集團上周五收市後公布的業績，其實是較市場預期理想。去年第四季美團收入按年增21.4%，至601.29億元（人民幣‧下同）；經調整淨利8.29億，均勝於市場預期。活躍商家數目為930萬，按年增5.1%。

不過，美團的股東騰訊亦早已宣布，向股東派發美團股票當作股息。雖然消息早前已公布，不過股票是在上周五正式派付過戶，意味合資格騰訊股東以至散戶，今日可出售美團股份。

安里控股主席兼行政總裁黃偉康表示，騰訊向股東派發美團股票，以作派付中期股息，意味著騰訊「沽」自己手上的貨予股東接手。騰訊在美團的持股比例將減少至約1.7%，數量雖然不多，但估計當股東收到股份後，將不會長期持有，導致今日美團下跌。

安里控股主席兼行政總裁黃偉康黃偉康認為，當股東收到美團股票後，亦不願以低價出售，加上認為各項利淡因素已經「Price in」，因此料美團下跌的空間不多。（訪者提供）

黃偉康︰利淡盡現跌幅有限

他估計，騰訊實物分派的影響，需要時間消化，以技術面分析，在美團股價跌至130以下買入，會比較安全，畢竟當股東收到美團股票後，亦不願以低價出售，加上認為各項利淡因素已經「Price in」，因此料下跌的空間不多。

美團作為內地比較早期的外賣平台，黃偉康表示，以前一直「燒錢」為了食「頭啖湯」，市場預期美團於幾年內開始進入收成期。不過，隨著抖音加入外賣平台，競爭變得激烈，市場關注改變。加上大股東騰訊的沽貨，導致美團預期的收成，可能未如理想，因此股價上升的空間不大。

雖然內地兩會後明確表明，美團等共享平台將會是未來重點發展產業，但黃偉康認為，由於市場競爭變得激烈，市場關注焦點轉移到AI產業，所以美團「要理想地升，難啲」。加上，實物分派後，短期持有美團股東數量增加，當這些股東一日存在，將限制美團未來3至5個月的升幅，估計150元會成阻力位。

黃偉康認為，由於外賣市場競爭變得激烈，市場關注焦點轉移到AI產業，百度（9888）文心一言作為中國內地第一個類ChatGPT產品，可以食到「頭啖湯」。(資料圖片）

AI概念宜吼雲服務

黃偉康補充，市場現在關注點在於AI股，而百度（9888）文心一言作為中國內地第一個類ChatGPT產品，可以食到「頭啖湯」，但AI需要時間去培育，因此百度雖會有升幅，但不會是「爆炸性」。以近期走勢分析160會有阻力。

另外，如果想尋找「爆炸性」升幅股，可以留意AI周邊服務股，諸如金山軟件（3888）、金山雲（3896）會是不錯選擇，原因在於AI發展需要不斷增加數據庫，此舉會增加對雲服務的需求，因此可以留意提供雲服務的股份。

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