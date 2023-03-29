阿里業務重組　張勇親自解畫﹕讓有關公司可真正面向市場

阿里（9988）周二（28日）宣布對旗下業務架構進行重組，會將旗下業務分作六大業務，又指出各業務只要具備條件便可以獨立進行融資或上市。就今次業務架構重組，董事會主席兼首席執行官張勇於阿里內網作視頻答問，親身講解其想法。



張勇直言今次變化之大是阿里24年發展上，前所未有；並期望讓有關公司可以真正面向市場，從頂層生產關係著手釋放組織活力﹑讓決策加速﹑讓市場響應加速。

張勇又指出在今年開始時向大家說了一個「進」字，公司要往前進展，在信內亦有提及生產力發展創造離不開生產關係。有關變化是近年，特別是2020年一系列組織治理方式變革水到渠成的結果。

強調繼續達到「讓天下沒難做的生意」

他指出現在定「1+6+N」，「1」就是一個阿里的上市公司主體，這不會改變。6個大業務集團，從0.5層變成真正的0層，為自己業務負責。同時實行每個業務集團﹑業務公司董事會領導下的CEO負責制，核心班子必須更好思考怎麼面對市場的問題。

他指出所以這次的變革下，強調阿里與各業務集團和公司的關係中，不變的是這麼幾條：

第一：我們的使命，讓天下沒有難做的生意，對絕大多數業務來講仍然成立。

第二：願景。還是希望阿里走出去的每個業務都能活102年，做102年的好公司。102年和好公司這兩件事情，應該是我們大家共同的追求。好公司代表了一種社會責任，102年代表了必須持續創新，才能活到3個世紀。這兩條是公司的底線，希望能夠堅守。

上市要獨立面對市場更高要求

就有關「具備條件的業務集團，保有融資上市的可能性」的說法，張勇指出阿里作為一個整體上市的公司，有多樣性業務，縱觀全球大型上市公司，有體量較阿里大，可是業務如此多樣﹑跨度那麼大的企業不多。從這角度來說，多樣性業務與「放在一個鍋﹑一個上市載體裹端出去」，不如到了市場接受的條件就果斷地讓他們單獨面對資本市場，「成熟一個，上市一個」。

他進一步指出上市不僅是上市本身，也是獨立面對市場更高要求，又指出融資上市本質就是市場檢驗。這何背後亦解決一個根本性問題，大家不是為了完成績效聚在一起，而是共同做一項事業，事業是不是成功，不是靠績效來考評，而是靠市場來檢驗。