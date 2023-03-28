阿里旗下業務重組成6大業務　各業務具備條件可獨立融資及上市

阿里（9988）將業務重組為6大業務，其中主席及首席執行官張勇會領導雲業務，前零售業務負責人蔣凡會領導數字業務。



張勇向員工發信，指出其本人擔任阿里巴巴集團董事長兼CEO的同時，兼任阿里雲智能集團CEO；戴珊任淘寶天貓商業集團CEO；俞永福任本地生活集團CEO；萬霖繼續擔任菜鳥集團CEO；蔣凡任國際數字商業集團CEO；樊路遠任大文娛集團CEO。其他公司也將獨立經營管理。

張勇稱市場為最佳試金石

張勇於信內指出，此次變化的一個關鍵動作是，各業務集團分別成立董事會，實行董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴集團則全面實現控股公司管理。對各業務而言，治理架構獨立意味著直面市場洗禮，與之對應的是創新激勵的可能性。

在公開信中，張勇稱，「市場是最好的試金石，未來，具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性」。

張勇向員工發全員信的全文

3月28日，阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇發布全員信《唯有自我變革，才能開創未來》，啓動新一輪公司治理改革。

根據方案，在阿里巴巴集團之下，將設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團和多家業務公司。業務集團和業務公司將分別成立董事會，實行各業務集團和業務公司董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴集團則將全面實行控股公司管理。

信中，張勇要求每一位阿里人回歸創業者狀態再出發，「不擁抱變化就會變得僵化，不改變自身就會被時代打敗」。

根據全員信，張勇在擔任阿里巴巴集團董事長兼CEO的同時，兼任阿里雲智能集團CEO；戴珊任淘寶天貓商業集團CEO；俞永福任本地生活集團CEO；萬霖繼續擔任菜鳥集團CEO；蔣凡任國際數字商業集團CEO；樊路遠任大文娛集團CEO。其他公司也將獨立經營管理。

本次組織治理變革由張勇發起，已分別經集團合夥人與董事會一致通過。這輪變革從集團頂層入手，重新定義和構造阿里巴巴集團與各業務的治理關係，被認為是「阿里巴巴24年來最重要的一次組織變革」。

在全員信中張勇表示，「解決生産力的發展和創造不同，首先必須從生産關係的變革入手」。這也是阿里巴巴組織變革一直以來的出發點。2015年，阿里推動「中台戰略」，一度成為互聯網科技行業公司治理標杆；2020年，張勇推動經營責任制改革，又以四大板塊分立實現阿里巴巴多元化治理，成立多家獨立經營的環路公司。

從阿里巴巴發展歷程來看，組織的深度調整在不斷激發重大技術和業務創新。比如，2011年一個淘寶變為「三個淘寶」，長出了天貓。

此次變化的一個關鍵動作是，各業務集團分別成立董事會，實行董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴集團則全面實現控股公司管理。對各業務而言，治理架構獨立意味著直面市場洗禮，與之對應的是創新激勵的可能性。在公開信中，張勇稱，「市場是最好的試金石，未來，具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性」。

目前，阿里旗下阿里雲、菜鳥等多個業務已是市場頭部企業，盒馬、平頭哥等業務融資上市傳聞不斷。對六大業務集團和業務公司而言，全面獨立經營有利於市場更好對價值稱重，「讓員工真正走向為自己的業務而戰」。

近兩年，張勇在內外部多次強調，敏捷組織是實現多業務多業態超大型企業高效治理的路徑。此次形成「1+6+N」組織架構，即是敏捷組織理念進一步深化的自然結果，意味著阿里走向組織治理全新階段。

同時，阿里集團的職能部門也將迎來有序變化。根據全員信，集團中後台將全面做輕、做薄，這意味著阿里巴巴從2015年以來建立的「大中台」能力會逐步被更強有力的前台吸收，以更敏捷的方式服務更多元化的發展需要。