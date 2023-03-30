阿里巴巴「一拆六」　張勇︰各業務時機成熟　都可融資或上市

阿里巴巴集團﹙9988﹚宣布啟動「1+6+N」組織變革。在阿里巴巴集團之下，將設立阿里雲智慧、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團和多家業務公司。業務集團和業務公司分別成立董事會，實行各業務集團和業務公司董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴集團全面實行控股公司管理。

重申重組必要性

集團董事會主席兼首席執行官張勇在今早舉行的會議上指出，集團以前都有改變，但今次背景後不一樣。他續稱，阿里巴巴現時已變成一間更大、更複雜的組織，業務有不同性質，處不同發展階段，服務不同顧客，因此重組比之後任何一次都來得必須，也更加挑戰，但張勇相信重組後，可讓所有業務更快地回應市場變化，回應市場競爭。

張勇又指，重組讓各業務的管理層創建擁有制，並可向他們提供誘因制度，以推動企業創新精神，他有信心新架構可完全提升集團價值，令股東在內的持份者受益。

集團首席財務官徐宏補充，所有的業務板塊和業務公司中，除了現在淘寶天貓商業集團外，其他所有的業務集團和業務公司都可以獨立融資和分拆，而公司將繼續評估股份回購計劃。

「一拆六」後，張勇解釋每個業務都會成為獨立營運的公司。（網易圖片）

時機成熟可融資或上市

被問及「一拆六」後，阿里巴巴有什麼變和不變，張勇解釋每個業務都會成為獨立營運的公司，更多是資產和資本運營商，有自己的融資部門，也有獨立的董事會和企業管理架構，時機成熟時可作融資甚至分拆上市，以釋放更多動力。與此同時，集團會變成控股角色，管理層負責制定集團長遠方針，致令公司成為一家活102年的公司。

張勇補充，大部份公司的使命不變，即讓天下沒有難做的生意，顧客利益為先。