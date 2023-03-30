融創孫宏斌就債務問題帶來困擾致歉　反思出現流動性問題原因

融創（1918）日前公布了境外債的重組方案，董事會主席孫宏斌在境外債務重組說明會上表示就債務問題帶來的困擾作誠摯道歉，並反思集團出現流動性問題的原因，指出「出現今天的問題，雖然也有外界環境的因素，但要更重要的﹑更本質的還是我們自己的問題造成」。



孫宏斌指出，從2021年第四季起行業環境持續發生變化，很多事情均超出預期，公司亦出現嚴重的流動性累困難，面對前所未有的經營壓力。管理團隊亦曾多次開會，深刻反思造成今日狀況的原因，總結各方面的經驗及教訓。

他又指出公司正努力應對當下情況，千方百計讓公司走出困境，對公司整體問題逐步解決﹑業務逐步恢復正常，是非常有信心。政府亦已推出多項措施支持經濟發展﹑支持房地產穩定的政策，大環境持續改善，有利公司不斷化解風險。

對境外債重組有兩個要求

另一方面基於融創自身資產質量及品牌，相信在各政府及監管部明指導及支持下，投資者﹑合作伙伴及金融機構等的理解，幫助及支持下，可走出困境，有序解決各種問題及矛盾，能夠恢復正常經營，回到健康發展執軌道。

談及境外債重組工作時，孫宏斌表示有兩個要求，一是快，因為這是公司恢復正常經營的一個基礎，其次是方案須系統的﹑周全的，能支持公司真正恢復過來，走出困境。因為只有走出困境，債務重組才有意義，才能保護所有債權人最終利益。同時會全力支持境外重組方案的盡快落地。