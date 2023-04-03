渣打：看好亞洲中國股市　若有中央政策推動　恒指年內上試兩萬三

撰文：柳英傑
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渣打銀行財富管理首席投資辦公室發表《2023年第二季市場展望》報告，渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，看好亞洲（除日本．下同）、中國股票市場以及高質素債券，以穩定安全收益作為目標。此外，預計恒指將在19000至21000點橫行，如中央有經濟政策推動可試探23000點。

銀行危機未反映

對於聯儲局加息展望，預期美國於上半年料再加息一次，下半年因經濟數據而掉頭減息，不過相信減幅不會大於半厘。另外，鄭子豐表示，美國主要受銀行危機影響，預計未來將會加強監管區域銀行的力量，意味著貸款未來增長將會有壓力，影響著美國GDP增長，預計美國會有80%進入衰退週期。

他又指，觀察以往11個經濟衰退週期，股票估值平均錄得負11%增長，而目前股票市場仍有正2%增長，即還有13%下行空間。加上，經濟環境未明朗之際，渣打對股票市場投資仍保持保守態度。

鄭子豐表示，美國主要受銀行危機影響，預計未來將會加強監管區域銀行的力量，意味著貸款未來增長將會有壓力，影響著美國GDP增長，預計美國會有80%進入衰退週期。（AP）

看好亞洲及中國股市

鄭子豐表示渣打長線重倉亞洲、中國股票市場。他認為美元加息開始見頂、美國很大可能步入衰退、加上歐洲加息壓力強勁情況下，資金有可能外流到亞洲市場。另外認為亞洲市場比起其他市場有接近20%折讓，有強勁的上行空間。

隨著中國經濟重啟，有助增加企業盈利增長。市場普遍認為亞洲市場全年會有5%增長；中國市場有15%增長，但渣打認為在15%基礎上仍有2-3%上行空間。相信在國務院總理李強新班底帶領下，會有更多推動經濟發展政策出台，帶動中國經濟向上行，恒指亦會受惠。預計恒指會在19000至21000點橫行，如有政策支持下可以上試23000點。

梁振輝表示，看好日元以及歐元，日元目前6算，可上試6.2至6.3算水平 （REUTERS）

日元上試6.3算

渣打香港投資策略主管梁振輝表示，美國十年期國債債息有機會跌向3厘，甚至低見2.75厘，對於高風險高債息的企業債不看好，渣打目前重倉於成熟市場國債、高穩定性亞洲企業債，另看好亞洲美元債。

外匯方面，梁振輝表示美元未來走勢「易跌難升」，令到港元亦有下行風險。看好日元以及歐元，日元目前6算，但預計日本央行行長換屆，以及去年通脹有改善，日元可上試6.2至6.3算水平，但升到7算機會渺茫。另外，歐元因有加息壓力，相對美元有息差優勢，仍有上升空間。

商品方面，黃金在以往經濟衰退週期中，平均有12%回報，值得超配。另油價方面不看好，因為美國未有措施調整石油儲備，短期內油價雖因供應減少而上升，但長期不看好。

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