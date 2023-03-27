渣打去年底普通股權一級資本比率14%　資本水平遠高於觸發事件

瑞信（Credit Suisse，CS）在瑞士央行推動下，被瑞銀（UBS）以30億瑞郎作交易作價，以換股方式收購。交易方案其中一環，為瑞士央行宣布由瑞信發行的30億瑞郎額外一級資本債券（AT1）價值被清零，曾一度打擊市場人士對由其他銀行發行AT1的信心。渣打（2888）指出，為使證券合資格成為一級資本，額外一級證券的條款及條件須包含「觸發事件」，根據資本要求規則，若發行人的普通股權一級資本比率為5.125%以下或發行人可能釐定的較高水平，額外一級證券須轉換為股權或撇減。觸發事件比率將於發行任何額外一線證券前，與審慎監管局共同釐定。



該行指出若於觸發事件發行前或之時，管理層預期可採取復原計劃及股東參與等行動，又指出目前擁有的資本水平超出預期觸發事件比率，以及倘有關情況可能發行時，該行既有可供採取的復原行動，目前預料觸發事件的情況應屬偏低。

該行又指出截至去年12月底，擁有普通股權一級資本340億美元，普通股權一級資本比率為14%。該資本水平被視為顯著超越預期觸發事件比率。

該行指出在許可範圍內，股權可換股額外一級證券為符合一級資本及槓桿比率的一種合資格監管資本，預期成本較普通股權一級資本便宜，因此可降低該行持續成本，符合股東利益。根據該行會計政策，預期股權可換股額外一級證券將於財務報表內列賬為股本證券，然而將於發行時方予釐定。

該行又指出，就於5月3日舉行的股東周年大會上，發行可換股額外一級證券向股東尋求特別授權，又指出此特別授權須獲上市規則第13.36（1）條豁免，因此已申請並獲港交所（0388）授出，豁免遵守第13.36（1）條根據決議案容許董事發行股權可換股額外一級證券。

該行又指出，可透過選擇以額外一級證券而非普通股權一級資本形式持有風險加權資產最多達2.1%，滿足最低需求。

該行指出，在2016年及2019年授權按10%的轉換價折讓因素，發行2次股權可換股額外一級證券。在2020年則根據授權發行2次，在2021年及2022年各發行1次。

該行指出，根據前述授權至今已發行在外的股權可換股額外一級證券所涉及的股份總數佔該行名義已發行股本大約35%。