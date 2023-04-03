百年品牌淘大或再次易手　信宸資本據報擬出售　估值約23.6億元

百年食品品牌「淘大」或再度易手‧《彭博》引述消息報道，信宸資本（Trustar Capital）考慮出售香港醬油品牌「淘大」，估值3億美元（約23.55億元）。報道指出信宸拒絕評論。



Trustar Capital前稱CITIC Capital Partners為中信資本私募基金，並於2019年向味之素購入「淘大」，惟當時未有公布作價。

味之素於2006年以18億美元，向法國達能收購淘大食品，可是在2年後味之素需要作出134億日圓減值。

淘大創立自1908年

「淘大」品牌創立於1908年，迄今已有115年歷史。據淘大官方網頁，指出淘化大同食品於1908年開創，至1928年淘化大同正式成立，設廠製造豉油。

在1954年淘大於九龍佐敦谷興建工廠，設立「淘大工業村」。除食品製造工廠外，亦有托兒所及員工宿舍等設施。

九龍灣淘大花園。（資料圖片）

淘大工業村已改建成淘大花園等住宅

在1970年代淘大買入已停產的南海紗廠舊址，於1977年將廠房遷往荃灣九咪半。豉油生產及紙品廠先後搬往荃灣，醬料部隨後亦遷入。公司指出一直堅持在港生產產品。

至於位於牛角頭的淘大工業村，已先後改建成為淘大花園及於2021年第四季推出的樓盤皓日。