滙豐非正式股東會｜ 杜嘉祺籲反對議案　平保資管﹕冀持開放態度

滙豐控股（0005）今日在香港舉行非正式股東會，不少股東均有出席。對於有股東要求分拆亞洲區業務，以及每年派息金額固定於51美仙。主席杜嘉祺於會上表示，呼籲股東在下月5日﹑於英國伯明翰舉行的股東大會上，對議案投下反對票，並重申業務重組分拆會帶來不確定時期，亦會在數年內產生龐大開支，不符股東利益。



滙豐集團行政總裁祈耀年亦表示，分拆將導致該行價值「縮水」50%，不可行亦不可取。並重申董事會皆不認同17及18議項有利該行長期利益，呼籲股東在5月5日的股東大會上否決該議案。

祈耀年指出，該行大量企業銀行業務收入，與跨境貿易及跨境活動相關，有近半全球收入與跨境業務能力有關。一星跨境貿易能力中斷，導致相關收入大減，利潤及股息難免受影響。

對於有股東指出，若遷冊至香港可以避免美國制裁。祈耀年指出就算將亞洲業務分拆，只要美國對一間金融機構進行制裁，即使是香港註用的銀行﹑其股東為香港股東，與在倫敦註冊一樣會受到影響。

至於固定派息，杜嘉祺指出這並非審慎財務管理策略，重申目前該行策略行之有效，股東不應作冒險決定。

他亦指出去年派發32美仙作股息，如果今年可以達到12%回報率的目標，有信心派息可以回到疫情前的水平。另外，預計出售加拿大業務於年尾完成，所得將會優先在2024年初以特別股息派發21美仙。

作為滙豐主要股東的平安資管有關負責人表示：「經過對滙豐部分股東議案的初步研究，我們認為，這些議案對改進業績、提升股東價值有積極的幫助。希望滙豐持開放的態度，高度重視、關注股東的建議。」

此外滙豐在上月中旬收購矽谷銀行英國業務，有意見認為交易屬英國政府要求的任務。杜嘉祺指出是該行主要提出收購，又指出分析師均認為該宗交易是好的交易，與該行管理層看法一致。他又指出滙豐對矽谷銀行英國業務進行盡職審查後，並無發現根本性問題，並且往後會更多了解有關業務。