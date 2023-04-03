滙豐非正式股東會｜提出兩項特別議案　Ken Sir有信心可通過

滙豐控股（0005）今日（3日）在九龍灣國際展貿中心舉行非正式股東會，不少股東均有出席。持有價值1億元滙豐﹑人稱Ken sir的「分拆滙控關注組」召集人呂宇健會後表示，對自己提出的17至18議案有100%信心通過，另指滙控於投票書上引導股東在其議案投反對票行為「低裝」。

Ken Sir呼籲股東支持一項要求滙豐定期發布亞洲業務重組情況，並恢復派息的決議案。他強調議案並非要求滙豐分拆，而是要求管理層每3個月提交報告，用任何方法提升估值，又表示正積極約見該行頭20大股東，當中包括平保（2318）。

Ken Sir表示，自己其中一個議案提倡恢復全年派息51美仙。對於會上滙豐行政總裁祈耀年表示派息將會回到疫情前水平，即51美仙。Ken sir 明言感到驚訝，「我咪叫你派51仙，你話有信心又強烈唔建議」﹑「講緊咩嘢，完全衝突」。

另外，Ken Sir指滙控在投票書上把17至18議案否決的格仔深色「Hightlight」，嘗試引導股東投反對票是一個極為「低裝」的行為。

對於滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建在報章上撰交指滙豐不會因滿足短期利益而犧牲長期利益。Ken sir回應，「唔覺得用咗三年時間有任何方法去提升慢慢嘅股價，倒不如刺激股價。」

最後重申，兩項議案皆符合股東長期利益，根本沒有空間考慮否決，認為100%會通過。