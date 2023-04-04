瑞信股東會恐成絕唱　主席向股東致歉﹕對無法阻止信心流失感遺憾

瑞信（Credit Suisse，CS）早前在瑞士央行等機構斡旋下，將由瑞銀（UBS）以換股方式收購，作價為30億瑞士法郎。瑞信今日舉行歷史上最後一屆股東會，上初僅1年多的主席Axel Lehmann於會上向股東道歉，指出自己無法扭轉局面，對無法阻止信心流失感到遺憾。



他指出團隊到最後時刻仍在尋求解決方法，最終只餘下2個選擇，就是交易與破產，又表示對明白事情的發展讓人感到失望與憤怒。

至於行政總裁Ulrich Koerner則在會上指出，該行於去年公布重組計劃，其目的是希望將瑞信重建成股戶﹑客戶及員工均會感到自豪的機構，可惜並無足夠時間扭轉。

瑞信主席Axel Lehmann於股東會上表示無法,阻止信心流失感遺憶。（資料圖片）

央行﹕如無併購交易 瑞信已破產

另一方面，瑞士央行官員於周一（3日）再就推動瑞銀收購瑞信一事解畫。央行副行長Martin Schlegel指出，若瑞信沒有售予瑞銀，瑞信便會在下一個交易日破產，屆時或會引發全球金融危機。

他又指出若由政府斡旋的交易未能成功，一場在瑞士及全球發生的金融危機已爆發，瑞信或已破產，又認為交易是所有糟糕的解決方法中最佳的一個。不過對全球金融穩定性的憂慮並不會影響央行加息步伐。

他重申央行的目標是穩定物價，並將會用盡一切方法將通脹降至目標水平。目前未見到任何能威脅瑞士金融穩定的跡象，明言如有需要會再加息。