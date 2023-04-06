港人據報最快11月可用「轉數快」於泰國消費　滙豐任代理結算行

泰國為港人旅遊熱點，早前財政預算案提及，香港金管局正與泰國央行合作，探討讓兩地旅客分別以香港的「轉數快」及泰國的「PromptPay」在兩地跨境付款。

有傳媒引述消息指，「轉數快」與「PromptPay」最快可於今年11月接通，意味屆時港人可使用「轉數快」在泰國付款消費，包括即時兌換泰銖、即時扣數，並由滙豐銀行擔任代理結算行。

據報道指，任何有轉數快功能的銀行或電子錢包都可參與，即PayMe、BoC Pay、八達通等均可。港人到泰國旅遊，可使用手機銀行或電子錢包的轉數快功能進行跨境支付，而最終港、泰快速支付系統的最終接通時間表，仍有待兩地公布作實。

最終匯率由各支付商釐定

至於滙豐銀行將擔任代理結算行，負責向參與銀行及電子錢包就貨幣兌換率提供報價，而最終兌換率則由參與銀行及電子錢包自行決定會否在該報價上再作調整。

據知，泰國商戶受理PromptPay付款頗盛行，如港人身處泰國又沒有泰銖在身，打開手機銀行或電子錢包便可即時以港元兌換泰銖付款消費，頗為方便。至於泰國人來港用PromptPay，則先要解決受理商戶網點的問題，因目前接受轉數快付款的香港商戶數目不多。