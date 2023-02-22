財政預算案｜探討「轉數快」於泰國使用　減機場費用誘開辦新航線

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/博彩稅/足智彩/陳茂波/減稅/扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今日（22日）公布新一份財政預算案，透露金管局正與泰國央行合作，探討讓兩地旅客分別以香港的「轉數快」及泰國的「PromptPay」在當地付款，意味著港人或可在泰使用「轉數快」付款。



另外，陳茂波亦指，機管局將會推出一系列措施，包括減免機場費用、為復辦或新開辦航線提供誘因，以及舉辦大型推廣活動。另外，機管局正計劃在機場島建設新的航空商業園，政府亦將完善飛機租賃稅務優惠制度，力爭將香港打造為飛機租賃及服務中心，將於今年第四季向立法會提交有關條例草案。



財政司司長陳茂波今日（22日）公布新一份財政預算案，，探討讓兩地旅客分別以香港的「轉數快」及泰國的「PromptPay」在當地付款。﹙資料圖片／鄭子峰攝﹚

研香港「轉數快」及泰國「PromptPay」可在兩地互用

新一份財政預算案不少篇幅用於推動金融科技發展及擴闊兩地互聯互通，當中金管局正與泰國央行合作，探討讓兩地旅客分別以香港的「轉數快」及泰國的「PromptPay」在當地付款，意味著港人或可在泰使用「轉數快」付款。另外，港府會繼續推進各項金融科技基建項目的應用測試及準備工作，包括「數碼港元」和以「數字人民幣」作跨境支付用途的項目。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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除此之外，陳茂波透露又指， 為支持航空交通的復蘇，機管局將會推出一系列措施，包括減免機場費用、為復辦或新開辦航線提供誘因，以及舉辦大型推廣活動。同時，政府正與機管局檢視航空業中長期的人手短缺問題，並尋求解決方案。

完善飛機租賃稅務優惠制度 吸引更多飛機租賃公司落戶

他亦指，政府將完善飛機租賃稅務優惠制度，進一步吸引更多飛機租賃公司落戶香港，力爭將香港打造為飛機租賃及服務中心。政府已就建議措施諮詢業界，包括容許就購置飛機的開支扣稅，以及擴闊租約種類和租賃活動涵蓋的範圍，業界對此表示歡迎，港府將於今年第四季向立法會提交有關條例草案。

他透露，隨著三跑預計於2024年年底完成，香港國際機場的容量將顯著提升，故機管局正計劃在機場島建設新的航空商業園，並與珠海當局探討在珠海建立航空產業工業園的可行性，推動兩地航空業發展。在「機場城市」發展策略下，香港國際機場亦會正積極發展SKYCITY航天城綜合商業發展項目，並加強物流基建，進一步擴展高貨值貨品和電子商務等業務。