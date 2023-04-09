馬斯克訪華　據報與寧德時代高層會面　或涉「廉價版Tesla」

據內媒引述知情人士報道，美國電動車企Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）本周六（8日）起訪問中國，並計劃於10日前往上海的特斯拉（Tesla）超級工廠視察。據報是次行程中，馬斯克擬與內地電池廠商寧德時代高層會面，同時計劃與上海當地政府官員會晤。



據報道猜測，馬斯克此行或與正籌備的下一代車型有直接關係，或有機會宣布新車型的相關信息。據36氪報道，Tesla正計劃生產一款售價約15萬人民幣的車型，被稱為「廉價版Tesla」，產能或高達400萬輛。

其中，北美超級工廠將承擔200萬輛，墨西哥的蒙特雷工廠會是這款新車型的產能主力；德國柏林工廠承擔100萬輛，另一個重要的工廠則是中國上海超級工廠，亦將承擔100萬輛，此全新車型或於2025年下半年上市。

由於寧德時代的磷酸鐵鋰電池價格，較其他類型電池便宜，據報馬斯克此行或將與寧德時代的高層會面，洽談新型車型的合作方式。

彭博早前報道，傳Tesla與美國白宮官員討論，尋求與寧德時代在美國建立電池工廠的計劃。Tesla擬出地出錢，在德州與寧德時代合作，特斯拉將擁有和經營工廠，同時從寧德時代獲得技術許可。

馬斯克上一次到訪中國已是三年前（2020年初），當時他出席上海超級工廠的活動。