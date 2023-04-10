商湯宣布推AI大模型體系「日日新」

商湯（0020）在上海舉行技術交流日，並宣布推出人工智能大模型體系「日日新（SenseNova）」，可用於自然語言處理、圖片生成、自動化數據標註、自定義模型訓練等多種大模型及能力。



商湯董事長兼首席執行官徐立表示，「日日新」意即「每天都要更新」，強調其學習能力每天都在增強。此模型基於人工智能（AI）大裝置SenseCore的能力，擁有自然語言處理、圖片生成、自動化數據標註、自定義模型訓練等多種大模型及能力。

商湯指，將面向行業夥伴提供大模型服務（Model-as-a-Service），並持續推進「日日新」大模型體系的建設。

自研中文語言大模型「商量」、效率提高62%

此外，商湯亦推出類似ChatGPT的語言大模型應用平台「商量（SenseChat）」，屬於「日日新」下的1800億參數中文大語言模型。公司在發布會上展示「商量」對多輪對話及超長文本的理解能力、編寫郵件、文本創作等方面的能力。

徐立認為，下一代程式軟件開發模式將會改變，代碼80%由Al 生成，另20%由人工輸入，並舉例指商湯內部已實測代碼編寫效率提高62%。

商湯「日日新」亦提供文生圖創作平台「秒畫」，可支持6K解象度的高清圖生成；AI數字人視頻生成平台「如影」，僅需一段5分鐘的真人影像素材便可生成數字人分身；3D內容生成平台「瓊宇」和「格物」，可生成大規模三維場景及精細化物件。