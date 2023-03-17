特首顧問團成立共34名成員　Lalamove、商湯創辦人獲委任

政府今日（17日）成立特首顧問團，由行政長官李家超擔任主席並委任34名成員，主要官員亦會參與。首屆特首顧問團即時生效，任期至2025年6月30日。



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政府表示，顧問團是一個高層次的諮詢組織，會就香港的策略性發展為特首提供意見，以把握國家和全球的發展機遇。香港正值疫後全面復常的路上，並作為聯通世界和國家最重要門戶，積極回歸國際舞台，成立顧問團可謂尤其適時及重要。

特首顧問團分為三大小組，經濟高質量與持續發展小組成員包括吳光正、李民斌、李澤鉅、沈聯濤、唐英年、馬時亨、黃志祥、楊敏德、趙令歡、趙國華、蘇澤光。

創新與創業小組成員包括Michael Spence、李開復、Lalamove創辦人周勝馥、查毅超、盛智文、黃子欣、傅育寧、單偉建、商湯科技創始人湯曉鷗、葉玉如、蔡崇信、譚允芝。

區域與環球協作小組成員包括Colm Kelleher、白德利、杜嘉祺、林建岳、洪丕正、陳智思、馮國經、董立均、諸立力、蔡冠深、謝仕榮。

此外，政務司司長、財政司司長、律政司司長、行政長官辦公室主任、特首政策組組長會列席會議。

李家超表示，顧問團成員均是各自領域的翹楚和卓越領袖。（資料圖片/張浩維攝）

李家超：他們絕對適合向我提供睿智建議

李家超歡迎各成員加入顧問團，他說：「顧問團成員均是各自領域的翹楚和卓越領袖，有些成員是國際間享負盛名的學者和專家。他們絕對適合就香港長遠的策略性發展向我提供精闢見解和睿智建議。顧問團將會按三大方向分組，即經濟高質量與持續發展、創新與創業，以及區域與環球協作，以便達到更聚焦和深入的交流。我期待在未來幾年與顧問團成員緊密合作。」

政府表示，建基於香港在「一國兩制」原則下的獨特優勢和固有的穩健根基，政府將會全力帶領香港拼經濟、拼發展，並充分把握創新科技、融入國家發展大局，以及深化區域與環球協作所帶來的強大發展動能。